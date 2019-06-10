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Erdoğan'dan Türk Kızılayı mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında zor zamanlarda insanlara umut olan, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan Türk Kızılayı'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" dedi. Cumhurbaşkanı...

Erdoğan'dan Türk Kızılayı mesajı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında zor zamanlarda insanlara umut olan, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan Türk Kızılayı'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılayı'nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'a mesaj gönderdi. Dünyanın dört bir yanında zor zamanlarda insanlara umut olan, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatan Türk Kızılayı'nın kuruluş yıl dönümünü kutlayan Erdoğan, şöyle dedi:
"Aziz milletimizin yardımseverlik, merhamet, şefkat ve dayanışma hasletlerinin sembolü Türk Kızılayı, özverili ve etkili bir şekilde yürüttüğü sınır tanımayan hizmetleriyle bu alanda dünyanın saygın kuruluşları arasındaki yerini almıştır. Ayrım gözetmeksizin tüm ihtiyaç sahiplerinin yanında olan, afetlerin olumsuz etkileri sonucu açılan yaraları saran Türk Kızılayı'nın, bundan sonra savaş ve doğalda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye ve dünya barışına katkı sağlamaya devam edeceğine inanıyorum. Barışa, huzura, kardeşlik ve dostluğa hizmet eden Türk Kızılayı'nın gücünü bizlerin yardım ve desteklerinden aldığını bir kez daha hatırlatıyor; kuruluş yıl dönümü vesilesiyle tüm gönüllülerini en kalbi duygularımla selamlıyor, aziz milletimizi bir kez daha bu güzide kuruluşumuzu desteklemeye çağırıyorum."
 

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