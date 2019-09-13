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Erdoğan'dan sivil şehit ailelerine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olanların yarınlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

POLİTİKA 13.09.2019, 01:15 13.09.2019, 01:19 aydinses
Erdoğan'dan sivil şehit ailelerine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Siracettin Yıldız, Ömer Yıldız ve Abidin Yıldız'ın amcası Mehmet Zeki Yıldız ile Ahmet Ay'ın babası Kutbettin Ay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, şehit vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelere başsağlığı temennisinde bulundu.

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