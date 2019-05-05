Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de şehit olan Piyade Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir ve Hakkari’de şehit olan piyade sözleşmeli erler Mehmet Erdoğan, Ethem Barış ve Servet Akkuş'un ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi, taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de şehit olan Piyade Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir ve Hakkari’de şehit olan piyade sözleşmeli erler Mehmet Erdoğan, Ethem Barış ve Servet Akkuş'un ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi, taziyelerini iletti.