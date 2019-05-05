Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Suriye ve Hakkari’de şehit olan 4 askerin ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de şehit olan Piyade Deniz Yüzbaşı Celalettin Özdemir ve Hakkari’de şehit olan piyade sözleşmeli erler Mehmet Erdoğan, Ethem Barış ve Servet Akkuş'un ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi, taziyelerini iletti.