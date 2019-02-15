Erdoğan'dan polisin kolunu ısıran HDP'li Aydeniz'e tepki: Bunun hesabını soracağız (4)

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'A HAREKET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa'da Ulu Cami'de cuma namazını kıldıktan sonra, 31 Mart yerel seçimleri için Gökdere Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Ardından Osmangazi Belediyesi tarafından yaptırılan Panorama 1326 Fetih Müzesi'ni ziyarete açan Erdoğan, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne geçerek Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile görüşerek bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 19.00 sıralarında Merinos'tan helikopter ile İstanbul'a hareket etti.