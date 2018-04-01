Erdoğan'dan Netanyahu'ya tepki; Sen terör devletisin, dünyada sevenin yok

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'deki teröristlere yöneyik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi. Erdoğan, "Kalkmış bizim Afrin'de mazlumlara oralarda askerlerin zulmettiğini söylüyor. Ey Netanyahu, sen çok zayıfsın. Bir defa kendine çekidüzen var. Ama senin derdin terör değil. Çünkü sen terör devletisin ve terör devleti olarak Gazze'de, Kudüs'te yaptıkların ortada. Senin dünyada sevenin yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da Ak Parti İl Kongresi'ne katıldı. Yüreğir Serinevler Spor Salonu'nda yapılan kongreden önce, salon önünde toplanan kalabalığa seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Ak Parti yöneticileri eşlik etti. Binlerce kişiden oluşan coşkulu kalabalığı selamlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Seçimlere hazırlanılmasını isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sizin gadanızı alam. Bu sıcakta buraya gelişiniz bize farklı duygular ve heyacan yaşatıyor. Salon tıklım tıklım dolu. Sizler ise salonun 5 misli buradasınız. Size selam vermeden salona giremezdik. Önce selam, sonra ahir kelam dedik. Herşey den önce adeta bir Adana mitingi yapıyoruz. Mart 2019'a hazır mıyız? Peki Kasım 2019'a hazır mıyız, sandıkları patlatmaya hazır mıyız? İnanıyorum ki 16 Nisan'da ortalamanın üstüne çıkamadıysak da o seçimlerde bu ortalamaların çok üstüne çıkmak suretiyle farklı düşünenlere gereken cevabı vereceğiz. Ulaşımdan sağlığa, eğitimden emniyete adımlar her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Kanuni, Devlet-i Aliyye'de önemli olan sağlık dedi. Biz Ak Parti olarak siyasetin de sağlık merkezindeyiz. Sağlıklı siyasetteyiz. Anamuhalefetin böyle sağlıklı bir siyaset derdi yok. Onlar zaten tıbbi bir vaka. Biz yola çıkarken uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece. Tamam mı? Bu işi lafta bırakmayacağız. Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Yola çıktığımızda 3 bin 500 dolar kişi başı milli gelirimiz vardı. Şimdi 11 bin dolar. Bunları anlatın. Biz göreve geldik, IMF'ye borcu sıfırladık. IMF bizden borç istedi, 5 milyar Avro. Arkadaşlar sordu, verin dedim. Verecektik, vazgeçtiler. Merkez Bankası'nın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı, şimdi 120 milyar dolar. Nereden nereye? Bitti mi, bitmedi. Buradan Hatay'a gideceğiz. Hatay'da stad tıklım tıklım dolu. Artık buralar almıyor, statlarda yapacağız kongreleri."

'İSRAİL TERÖR DEVLETİDİR'

Afrin'le ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"İhtiyaç olduğu anda ben, sonra da sizle beraber çıkacağız yola. Bazıları rahatsız, Türkiye'ye Fransız olanlar rahatsız. Türkiye'ye sataşmasınlar. Teröristleri sarayda kabul edenler, kendilerine çekidüzen versinler. Bizimle olan dostluklarını kaybederler. Biz, bize dost olana dostuz ama yanlış yapanlar kusura bakmasınlar. İsrail'in başbakanı muhatabım değil de bir laf etmiş. Ettiği lafa bak. Onların ordusu hiç zulüm yapmamış. Yani bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz, ağızları, dilleri hakkı söylemez. Dünyada İsrail ordusunun zalim olduğunu benim anlatmama gerek yok. İsrail ordusu ve İsrail mazlumlara karşı cesur. Ama mazlumların dışında cesur değil, korkak, ürkek. Zaten zalimler hiç cesur olamaz ve hiç zafer anıtı dikemez. Kalkmış bizim Afrin'de mazlumlara oralarda askerlerin zulmettiğini söylüyor. Ey Netanyahu, sen çok zayıfsın. Bir defa kendine çekidüzen var. Ama senin derdin terör değil. Çünkü sen terör devletisin ve terör devleti olarak Gazze'de, Kudüs'te yaptıkların ortada. Senin dünyada sevenin yok. Nükleer silahın var diye hava atma. O nükleer silahların çalışmaz. Mazlumla uğraşma. Dünyada gezecek yer bulamazsın. Bu kadar açık konuşuyorum. Bizimle uğraşma, dürüst ol. Dürüst olmadığın sürece bizden olumlu bir kelam bulamazsın. "



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