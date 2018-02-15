Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na geçmiş olsun telefonu 

ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
15 Şubat 2018 Perşembe 18:13
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
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