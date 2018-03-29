Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat....
Uyuşturucuda yüksek riskli 18 il gözaltında
Uyuşturucuda yüksek riskli 18 il...
Papaz'ın taciz ettiği kız öldü, Güney Kıbrıs karıştı
Güney Kıbrıs'ı karışytıran ölüm
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü 
Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü 

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı Cumhurbaşkanı koltuğunu işgal eden zattır" sözleri nedeniyle CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı. CHP Genel Başkanı...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı Cumhurbaşkanı koltuğunu işgal eden zattır" sözleri nedeniyle CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Salı günü TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, "FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı Cumhurbaşkanı koltuğunu işgal eden zattır. Versin mahkemeye, ispat edeceğim" dedi. Kılıçdaroğlu'nun kullandığı bu ifadelerle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, avukatı aracılığıyla 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle etkili mücadelenin öncüsüdür. Bu gerçek, hangi siyasi görüşten olursa olsun, akıl ve vicdan sahibi herkesin takdir ettiği ve edebileceği bir gerçektir. FETÖ ile mücadele edenleri haksız ithamlarla itibarsızlaştırmak, hele hele FETÖ ile ilişkilendirmek, klasik bir FETÖ taktiğidir ve ancak örgütün amaçlarına hizmet etmektedir" ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314