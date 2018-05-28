Erdoğan'dan İnce'ye Pensilvanya yanıtı: İspat etmezsen namertsin

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaptığı mitingde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Pensilvanya iddiasına yanıt verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim Pensilvanya'ya giderek izin almak suretiyle AK Parti'yi kurduğumu söylersen bunu ispat etmen gerekir. Böyle bir şey de söz konusu değil. Sen madem ki böyle bir iddiada bulunuyorsun, ispat etmen gerekir. İspat etmezsen namertsin" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın gelişinden saatler önce vatandaşlar Akhisar Belediyespor Stadyumu'nu doldurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan helikopterle Akhisar'a geldi. Miting öncesi, vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve AK Parti bayraklarını sallarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumaları çocuklara oyuncak dağıttı. Akhisar Belediyespor Stadı'nın çevresinde polis çok sayıda güvenlik noktası oluşturdu. Öğle saatlerinden itibaren stada gelmeye başlayan partililer arama noktalarından geçirilerek içeriye alındı. Stada asılan pankartlar dikkat çekti. Stadın çeşitli alanları AK Parti iktidarı tarafından Akhisar'a yapılan hizmetleri içeren pankartlar ve üzerinde 'Millet karar verecek, istikrar devam edecek', 'Vakit Türkiye vakti', 'Birlik, bereket, bolluk için Manisa bize, biz Manisa'ya emanetiz', 'Sayın Cumhurbaşkanımızın zeytin diyarı Akhisarımıza hoşgeldiniz', 'Reis ilçeyken UEFA, il yap Şampiyonlar Ligi' yazılı pankartları yer aldı. Sıcak hava nedeniyle stat alanında beklerken fenalaşan vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti. Çok sayıda kişi sağlık ekipleri tarafından alanın dışına çıkarılarak tedavi edildi.

MİTİNGE MHP'LİLER DE KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen coşkulu kalabalığa önce Manisa İl Başkanı Berk Mersinli seslendi ve AK Parti'nin Manisa'daki milletvekili adayları tanıtıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte mitinge Akhisar'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Manisa milletvekilleri Uğur Aydemir, Murat Baybatur, Recai Berber, Selçuk Özdağ, İsmail Bilen vatandaşları selamladı. Mitinge MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk de katıldı ve halkı selamladı.

'BİRİLERİ LAF YAPAR, BİZ İCRAAT YAPARIZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına "Manisa seni gönülden selamlıyorum Manisa" diyerek, başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vakit birlik vakti diyor muyuz? Vakit Manisa vakti diyor muyuz? Vakit Türkiye vakti diyor muyuz? Unutmayın yaparsa sadece AK Parti yapar. Geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi 3,5 kat büyüttük. 2023'e hedeflerimize ulaşarak ülkemizi 2 kat daha büyütmeye talibiz. Biz milletimize efendilik taslamaya değil hizmetkâr olmaya geldik. 24 Haziran'da yeniden yatırım ve proje için milletimizden destek arıyoruz. 24 Haziran'da AK Parti'yi ve Cumhurbaşkanlığı'nda şahsımı desteklemeye hazır mıyız? Sizlerin desteği ile irade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında Akhisar'a yapılan stadyumu anlatarak, şunları söyledi:

"Biz milletimize efendilik taslamaya değil. Hizmetkâr olmaya geldik. Bugüne kadar hep bu anlayışla çalıştık. 24 Haziran'da milletimizden yeniden hizmet için, yatırım için, proje için destek istiyoruz. Cumhurbaşkanlığı'nda şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi desteklemeye hazır mıyız? Birileri laf yapar, biz icraat yaparız. Şu stadın güzelliğine bak. Akhisarspor'umuz tarihinde ilk defa Türkiye Kupası'nı kazanarak böyle bir stadı hak ettiğin gösterdi. Gerçekten kimsenin beklemediği bir şampiyonluğu Türkiye Ziraat Kupası'nı kazandılar ve Akhisar'a getirdiler. 100 milyon liralık bir maliyetle şehrimize kazandırdığımız 12 bin kişilik Akhisar Stadı'mızın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Hükümete geldiğimizde mevcut statların büyük bölümünün günümüz ihtiyaçlarını karşılamayacak durumda olduğunu gördük. Şimdi Akhisar, uluslararası futbol maçlarına katılacak. Buraya uluslararası camiadan kulüpler gelecek. Nereden nereye değil mi? İşte bunun üzerine büyükşehirlerimizden başlayarak statlarımızı yenilemeye karar verdik. 37 stattan 11'ini tamamladık, 17'sinin inşaatı devam ediyor. İşte AK Parti budur."

'OTOMOTİVDEN 30 MİLYAR DOLAR KAZANDIK'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yerli otomobil üretimiyle ilgili sözlerine de cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkenin sadece otomotiv ihracatından biz 30 milyar dolar kazandığını söyledi. Erdoğan, şöyle dedi:

"Ana muhalefetin cumhurbaşkanı adayı böyle 'yatırım matırım anlamam' diyor zaten. Doğru anlamaz. Ne diyor? Yerli otomobil için ne diyor? 'Sayın Erdoğan 20 yıl geriden geliyor' diyor. Şu hale bak ya! Yani bu ülke yerli otomobilini üretecek. Kim yapacak bunu? Bu ülkenin devleri yapacak. 20 yıl geriden geldiğimi söylüyor, vah zavallı vah! Ya sadece otomotiv ihracatından biz 30 milyar dolar kazandık. Ey İnce! Sen nerede geziyorsun ya? Bir de daha ileri gitmiş. Kanal İstanbul'a başlamam diyor. Ya zaten senin mensubu olduğun partinin geçmişinde de böyle bir şey yok. Bu CHP'nin bu ülkede bir dikili ağacı var mı? Yok. Bay Kemal'e ne diyordu? 'Bir seçime girdin kaybettin, ikiye girdin kaybettin, üçe girdin girdin kaybettin, dörde girdin girdin kaybettin. Kaybettin, kaybettin'. Şu hale bak ya, kendisi aday olmuyor. Cumhurbaşkanlığına aday gösterdiği şahsı şu çağrışa bak. 'Muharrem gel' diyor. İşi küçümsüyor. Seçim beyannamesini Cumhurbaşkanı Adayı okumuyor. Kim ediyor? Genel Başkan ediyor. Bu işe ne kadar önem verdiğini gösteriyor."

PENSİLVANYA YANITI

CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin, AK Parti'nin kuruluşu sırasında Pensilvanya'ya gittiği yönündeki iddiasına cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şimdi bir şey daha söyledi; 'AK Parti'yi kurarken Pensilvanya'ya gittin mi, gitmedim mi?' Şimdi İnce ben sana buradan nasihatte bulunayım. Sen siyasette daha çok çıraksın. Ama bir şey daha söyleyeyim. Siyaset dürüstlük ister. Senin Genel Başkanın yalancı. Ama sen de erkenden bir şeyler kaptın, başladın yalana. Benim Pensilvanya'ya giderek izin almak suretiyle AK Parti'yi kurduğumu söylersen bunu ispat etmen gerekir. Böyle bir şey de söz konusu değil. Sen madem ki böyle bir iddiada bulunuyorsun, ispat etmen gerekir. İspat etmezsen namertsin. Senin Başkanın da, sen kendin de siz hangi partiyi kurdunuz ya? Yanımda olanlar varmış. Onları ben cevap vermeden açıklayamıyormuş. Ben cevap verdiğimde açıklayacakmış. Tamam ben cevabı verdim. Hadi açıkla. Ben kiminle gittim Pensilvanya'ya. Açıklamazsan namertsin. Demek ki yalanda Genel Başkanının yanında iyi yetişmiş."

MANİSA YATIRIMLARINI ANLATTI

Manisa'ya yatırımları anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 558 yataklı şehir hastanesi yaptıklarını, köprülerle ulaşımı kolaylaştırdıklarını belirterek, "Bay Kemal sen hayal bile edemezsin, biz yaparız, bizim icraatlarımızın ulaştığı yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz. Hızlı tren hizmetinden Manisa da istifade edecek. Biri çıkmış 'Sivas'a hızlı trene ne gerek var' diyor, göç başlarmış. Bu adamlardan siyasetçi olur mu? Hızlı trenle Manisa'dan Ankara'ya 3 saatten daha kısa sürede ulaşmak mümkün olacak. İnşa ettiğimiz sulama projeleri ile 162 bin dekar araziyi suya kavuşturduk. 16 yılda Manisa'ya yatırım tam 23 katrilyon lira. Bu yatırımların Manisa'ya hayırlı olmasını dilerken Manisa'yı büyüttük, geliştirdik. Hükümetlerimiz döneminde 14 baraj yaptık. 6 göletin inşaatı sürüyor. Manisa'ya yapılan hizmetlerden Akhisar da payını aldı, alıyor. Bizim işimiz hizmet hizmet. Bu kardeşiniz 'çıraklık' dönemini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde, 'kalfalık' dönemini Başbakanlık döneminde yaptı, 'ustalık' dönemini Cumhurbaşkanlığı döneminde yaptı. Şimdi 'büyük ustalık' geliyor 'büyük ustalık'. Sizlere icraatla konuşuyoruz, bunlarda icraat var mı? Yok. Biz yaparız onlar bakar" dedi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU DA ELEŞTİRDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bay Kemal ne diyor 'Çiftçiyi aç bıraktınız'. Be insafsız ya, 2,5 katrilyon verdik ya. Ben belgeyle konuşuyorum. Böyle palavra değil. Hayvancılık destekleri kapsamında, alet ekipmana kadar pek çok kalemde yüzde 50 hibe veriyoruz. Verimli ovalarımızı korumaya alarak, amaç dışı kullanımının önüne geçiyoruz. Biz icraatlarımızla konuşuyoruz. Şimdi büyük ustalık geliyor. Geçen gün şaşırdım. Bay Kemal, tarım endüstrisinden bahsediyor. Demek ki 16 yıllık kalfalık, ustalık dönemlerinde tarım endüstrisini bunlara öğretmişiz. Çok anlattık. 'Girecek, girmesi lazım' Ya bu iş başladı. Biz şu anda tarım endüstrisini icra ediyoruz. Biz geldiğimizde yerli traktör var mıydı? Yoktu. Ama şimdi yerli traktörlerimizi üretiyoruz. Biçerdöverlerimizi üretiyoruz. Sen neredesin ya? Bunlar tarım endüstrisinin atılmış adımları."

'MENDERES CANIYLA ÖDEDİ'

Merhum Adnan Menderes'in asıldığı dönemi de hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Dün 27 Mayıs darbesinin yıl dönümüydü. Menderes Manisa'ya gelmiş, kendi döneminde inşa edilen ve hâlâ hizmet veren Demirköprü Barajı'nın açılışını yapmıştı. Yapıldığı dönem için çok büyük bir eser olan bu baraj, suyuyla topraklarımıza bereket sağlamaya devam ediyor. Merhum Menderes yaptığı bu hizmetlerin bedelini idam sehpasında canıyla ödedi. Ülkemizde birileri dışarıdan da destek alarak milletimize hizmet eden herkese bedel ödetmenin gayreti içindedir. Rahmetli Menderes'i asanlarla Özal'a dünyayı zehir edenler aynıdır. Ülkemizde birileri milletimize hizmet veren yerli ve milli duran herkese karşıydılar. Rahmetli Menderes'i idam edenlerin kararının arkasında hangi zihniyet vardı? Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti vardı. Şu anda da aynı zihniyet bu değil mi? AK Parti'yi kapatmak isteyenler CHP zihniyetiydi. Ne dediler CHP'liler; 'Ankara'da adil yargılar var' Hani demokrasi? Ya 360'ı aşkın milletvekiline sahip olan bir iktidar partisini, katakulliyle kapatmaya kalktınız. Ama başaramadınız, başaramayacaksınız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı oldum aynı zihniyeti karşımda buldum. Başbakan oldum, aynı yapıyı daha da bilenmiş olarak karşımda buldum. Cumhurbaşkanı oldum, aynı çete yine karşımdaydı. 15 Temmuz'da darbe girişimine maruz kaldık. Aynı zihniyet. Tankları selamlayarak, güvenli yerlere çekilerek, kontrollü darbe söylemlerle iftira atarak yine karşımıza çıktı. Ben Marmaris'ten İstanbul'a geliyorum. Bay Kemal, saat 23.17 Atatürk Havalimanı'nda. Ve tanklar orada. On binlerce insan Atatürk Havalimanı'nda. Bay Kemal, tankları selamlıyor. Oradan nereye geçiyor? Bakırköy Belediyesi'ne geçiyor. Bakırköy Belediyesi'nde kahvesini yudumluyor, TV'leri seyrediyor. Lafa geldiği zaman da şunu söylüyor; Tankların karşısına ben çıkarım diyor. Ne oldu? Kaçtın ya. Nereye kaçtın? Bakırköy Belediyesi'ne kaçtın. Ya siz korkaksınız, korkaklar zafer anıtı dikemez. Ellerinde olsa tıpkı Menderes gibi bizi de darağacına çıkaracaklar. Ama hamdolsun milletimiz izin vermiyor."

'EY CORÇ, EY HANS, BİZİM ARAMIZI AÇAMAYACAKSINIZ'

Afrin'de 4 bin 481 teröristin etkisiz hale getirildiğini de söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adeta yeni bir kurtuluş savaşı verildiğini belirterek, "İçeriden ve dışarıdan maruz kaldığı saldırıları görüyorsunuz değil mi? Adeta yeni bir kurtuluş savaşı veriyoruz. Dünyanın en eli kanlı terör örgütleri beslenip, silahlandırıldı. Hiçbirisine meydanı bırakmadık. Hepsine dersini verdik. Yurt içinde Gabar'da Cudi'de 415 teröristi etkisiz hale getirdik. Türk milleti geleceği, değerleri söz konusu olduğunda 7'den 70'e tüm fertleriyle birlik olur. Sınırlarımızı kuşatmaya çalıştılar, biz de gittik teröristlerin tepelerine bindik, ezdik geçtik" dedi.

Avrupa ülkelerinin kendilerine yönelik tutumunu da eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi:

"Almanya'da katılma izni vermiyorlar. PKK'ya veriyorlar değil mi? Bize de yalan söylüyorlar. Teröristlere polis korumasında miting yaptırıyorlar. Bizim arkadaşlarımızın önlerini kesenler, güya dergi kapağı denilerek tüm sokağa asılan afişleri polis gücüyle oralarda tutuyorlar. Ya Tayyip Erdoğan için ne derseniz deyin, benim milletimle gönül köprüm var, gönül köprüm. Ya bunu kaldıramazsınız ki. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Ey Corç, ey Hans, bizim aramızı açamayacaksınız. Ben halkımı Allah için seviyorum, halkım da beni Allah için seviyor. Sanıyorlar ki kapıları kapatırsak bu sevdanın önüne geçeriz. Sanıyorlar ki teröristlere kapı açarsak bu muhabbeti boğarız. Sanıyorlar ki, yalanla, inkarla biz bu aşkı söndürürüz. Şimdi gelelim, heyecanlı ama, bunlara anladıkları dilden cevap veriyor muyuz? Güçlü Meclis diyor muyuz. Güçlü hükümet diyor muyuz? Güçlü Türkiye diyor muyuz? Birlik vakti diyor muyuz? Vakit Manisa vakti diyor muyuz?"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasından sonra Akhisarsporlulara kazandığı Ziraat Türkiye Kupası'nı verdi, stadyumun açılışı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını tamamladıktan sonra stadyumdan ayrıldığı sırada kadınlar ve çocuklara oyuncak verdi. Erdoğan, bu sırada ağlayan bir kadını yanına çağırdı ve onu dinledikten sonra birlikte fotoğraf çektirdi.



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