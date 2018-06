Erdoğan'dan İNce'ye: Fizik öğretmeni olmuşsun ama okuma yazman yok

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin "Göreve gelirsem apoletlerini sökeceğim" dediği 2'nci Ordu Komutanı İsmail Metin Temel'e sahip çıktı. Erdoğan, "Afrin Komutanı'na ne dedi? 'Apoletlerini geldiğim gün sökeceğim' dedi. Senin zaten geleceğin yok. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. İsmail Metin Paşa parti toplantısına katılmıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu'nun iftarına katılıyor. Sen fizik öğretmeni olmuşsun ama okuma yazman yok. Bu toplantı ne toplansıdır bundan da haberin yok" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçakla Dalaman Havalimanı'na geldi, oradan Menteşe ilçesine geçti. Muğla Atatürk Stadyumu'na inen helikopterden parti otobüsüne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların sevgi gösterileri arasında mitingin yapılacağı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü arkasındaki Açık Oto Pazarı'na geçti. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri, baygınlık geçiren 7 kişiye müdahale etti. Binlerce kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dinlemek için alanı doldurdu. Miting alanına, Muğla şiveliyle yazılmış olan 'Büyük gün gelipduru hadin gari, AK Parti'ye oylarınızı verin gari' pankartı dikkat çekti. AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin selamlama konuşmalarının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye çıktı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirerek şöyle dedi:"24 Haziran'da güçlü Türkiye için güçlü Muğla için 'vakit birlik vakti' diyor muyuz? 'Vakit Muğla vakti' diyor muyuz? 'Vakit Türkiye vakti' diyor muyuz? Maşallah. İnşallah sizlerin desteğiyle irade, erdem ve cesaretle Türkiye şahlanacak. Kardeşlerim, şunu unutmayın. Muğla, demokrasi şehridir. Bay Kemal'in söylediği gibi değil. Bay Kemal demokrasiden söz ediyor. Alıyor terör örgütlerinin mensuplarını yanına Ankara'dan İstanbul'a yürüyor. Bay Muharrem Edirne'de adeta teröristbaşı gerçi şu anda yargılanıyor ama onu cezaevinde ziyaret ediyor. Diyarbakır'da 53 Kürt kardeşimi bunlar öldürdüler. 15 yaşında Yasin Börü'yü bunlar öldürdüler. Gidip onu ziyaret ediyor. Hale bak. Neymiş cuhurbaşkanı adayıymış, ne demek cumhurbaşkanı adayının bu tür yanlışlarla alakası olabilir mi? Teröre bu derece bulaşabilir mi? Onların mensuplarının birçoğu yurt dışına kaçtı. Yurt dışında terör örgütleriyle gösteriler yapıyorlar. Almanya, Belçika bunlara sahip çıkıyor, Avrupa da onlara gösteri yapma müsaadesi verirken bize izin vermiyorlar. Batılı kardeşlerim yarın oylama başlıyor. Aman ha! Sıkı durun. Avrupa'da da sandıkları Allah'ın izniyle patlatın. Sizin oradan vereceğiniz sinyal Türkiye'deki oylarla bütünleşecek ve 24 Haziran bambaşka olacak. Ülkemizde demokrasinin gelişmesine yaptığımız katkıların en yakın şahitleri sizlersiniz. Seçimler demokrasinin er meydanıdır."Erdoğan, ardından Muharrem İnce'ye sözü getirerek, "Bay Muharrem'e bir şeyler oldu. İmam hatiplere kafayı takmış. 'Ben imam hatip mezunu değilim ama 3 yıl imam hatipte öğretmenlik yaptım' diyor. Bir garip adam. Bir taraftan diyor ki 'İmam hatip mezunu cumhurbaşkanı olmuş. Ben de imam hatip mezunu olurdum' diyor. İmam hatip bitirmek şart değil. Fen lisesi, Anadolu, düz lise mezunu ol ama ol ol ol. Diyorum ya 'sen daha çırak bile olamadın'. Biz bu yola bugün çıkmadık. 40 yıldır siyaset meydanındayız" dedi.Konuşmasının devamında CHP'yi eleştiren Erdoğan, "İstanbul'da belediye başkanlığı yaptım. İstanbul neredeydi nereye getirdik. Çöp dağları var mıydı, vardı, Kim vardı? CHP. Susuz İstanbul var mıydı, vardı. Kim vardı? CHP. Hava kirliliği var mıydı, vardı. Belediye başkanıydı CHP. Geldik çöp dağlarını kaldırdık. Bütün o hava kirliliğini kaldırdık. Hamdolsun susuzluğu bir anda götürdük. Küvetlere su dolduruyordunuz. Neden? Çünkü sular akmıyor. Musluk açık unutuluyor, bakıyorsun gece yarısı geliyor. Her tarafı su basıyor. Bunları ortadan biz kaldırdık. Onun için diyorum ki 'CHP kirliliktir, CHP susuzluktur, CHP hava kirliliğidir, CHP çöp dağıdır'. İstanbul'un Ümraniye'sinde çöp dağı patladı. Kim vardı? CHP. 39 kardeşimiz orada öldü sonra bu kardeşiniz geldi oraları spor tesisi yaptı. Müjde veriyorum. Muğla Stadı'nı inşallah millet bahçesine dönüştüreceğiz. Güzel mi? İngiltere'nin Hyde Parkı vardı. Muğla Şehir Stadı'nın olduğu yeri millet bahçesine çevireceğiz. Bir stadyum ayrıca yapacağız. Öyleyse çok çalışmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Artık seçimlerde gelin Ak Parti'ye, buradan 2 milletvekilimiz yetmez. Buradan inşallah CHP'ye ders verelim. Bu dersi demokratik bir şekilde siz vereceksiniz. Bu işi en iyi hanımlar yapar. Gençler, millet bahçesini yapıyoruz, yeni stat yapıyoruz, gecegündüz demeden liseli, üniversiteli arkadaşlarınıza ulaşacaksınız. Bizim yaptıklarımızı onlara anlatacaksınız. Durmak yok yola devam" diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve İnce arasındaki diyalogları da eleştirerek şöyle konuştu:"Seçim meydanlarında yaptıklarımızı anlatıyoruz, yapacaklarımızı anlatıyoruz, yeni projelerimizi, 2023 hedeflerimizi, 2053 ve 2071 vizyonlarımızı anlatıyoruz. Ötekiler? Bu söylediklerimi akılda iyi tutun. Onlar sadece yıkmayı anlatıyorlar. Bugün size çok farklı bir proje ile geldim. Bu anlattıklarımı, anlatacaklarımı hiçbir yerde anlatmadım. Yarın akşam Kanal D ortak yayınında anlatacağım. Bunların kafalarında, kalplerinde bu ülkeye dair samimi proje yok. Gerçi haksızlık etmeyelim; daha yola çıkarken açıkladıkları Türkiye'yi eski günlerine geri döndürme projesi var. Tek parti CHP'li dönemine güzelleme yapıyor. 'Tek adam tek adam' diyor Bay Kemal. Türkiye'de tek adam varsa o da sensin. Parlamentodan kendi arkadaşlarını kovuyorsun, Cumhurbaşkanı olacak arkadaşına 'Gel bakalım Muharrem'. Muharrem ne yapıyor? Diyor ki 'Bir çıktın yenildin, iki çıktın yenildin, üç çıktın yenildin, dört, beş yenildin yenildin. Artık çekil ya' diyor. Al birini vur öbürüne, hiç farkları yok. Bizim öyle bir derdimiz var mı? Biz milletimizle sevdalıyız. Bunlara kalsa Türkiye'yi hemen yarın 1940,1950, 60, 70'lere geri götürecekler."Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingde konuşmasını bölerek, katılımcılardan 2 dakikalık kısa filmi izlemelerini istedi ve LED ekranlara yansıyan görüntüleri vatandaşlarla birlikte takip etti. Erdoğan daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:"Ben sizlere daha ne anlatayım? Bunların halini görüyorsunuz. Birbirlerinden farkı var mı Allah aşkına? Al birini vur öbürüne. Bunlar bu ülkeye cumhurbaşkanı olacak öyle mi? Buradan tüm milletime sesleniyorum, size bu vaatlerle gelenlere şunları sorun; Ak Parti 284 bin yeni derslik yaptı, siz onları da yıkacak mısınız? Ak Parti Türkiye'de 581 bin yeni öğretmeni işe başlattı, onları da işten atacak mısınız? Bay Kemal 'atama bekleyen öğretmenlerin atamasını yapacağız' diyor. Biz atıyoruz işte. Gözü var görmez, kulağı var duymaz, dili var hakkı söylemez. Bunların kalpleri mühürlü. Ak Parti Türkiye'de 137 yeni üniversite açtı, kapatacak mısınız? Geniş bant internet hizmetini kesecek misiniz? Ak Parti Türkiye'ye 1245 yeni hastane, 130 bin yeni yatak kazandırdı, onları da kaldırıp atacak mısınız? 540 bin yeni sağlık çalışanını kapı dışarı mı edeceksiniz? Ak Parti 5 bin ambulans aldı, hurdaya çıkaracak mısınız? Ak Parti Türkiye'de 817 bin yeni konut yaptı, onları da yıkacak mısınız? Şuraya bak şuraya. TOKİ konutlarını görüyor musunuz? Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Bizim eserlerimiz burada. Ak Parti Türkiye'de 20 bin kilometre yeni yol yaptı, 383 kilometre uzunluğa sahip 258 tünel açtı. Siz onları taşla toprakla dolduracak mısınız Bay Kemal? Yüksek hızlı tren hatları yaptı. Siz yeniden kara trene mi döneceksiniz? Ak Parti Türkiye'de 29 yeni havalimanı yaptı. Yurt dışı uçuş noktalarının sayısını 307'ye çıkardı. Siz bunları tekrar kapatacak mısınız? 6 ildeki doğalgazı 78 ile çıkardı. Üç il kaldı, onları da hallediyoruz, bu doğalgaz borularını söküp, atıp evleri yeniden kömür sobasına mı muhtaç edeceksiniz? 520 baraj yaptı, 1232 sulama tesisi açtı. Suları denizlere mi akıtacaksınız? 5 milyon hektar alanı ağaçlandırdı, kökünden onları sökecek misiniz? 242 milyar lira sosyal yardım yaptı, onları garip gurebadan geri mi isteyeceksiniz? 3.5 milyar lira konut edindirme yardımı ödemesi yapıldı. Emekli maaşlarını 3 katına 4 katına çıkardı, en son bayram ikramiyesi getirdi, siz eski seviyelerine mi indireceksiniz? 16 yılda 3,5 kat büyüttü, siz yeniden küçültecek misiniz? Geldiğimiz zaman 6 sıfır vardı, WC'ye 1 milyona gidiyorduk. Ne yaptık, o sıfırları attık. Siz paramızdaki sıfırları yeniden geri mi getireceksiniz? Ak Parti Marmara'yı Avrasya Tüneli'ne, Osmangazi Köprüsü'nü nice dev eseri ülkeye kazandırdı, dinamitleyip, yerle yeksan mı edeceksiniz? Savunma sanayinde insansız hava araçlarını, tüfekleri, füzeleri toprağa mı gömeceksiniz? Bu CHP zihniyeti var ya, Nuri Demirağ ilk yerli uçağı yapandır, bu uçağın fabrikasını kapattı. Gaz ocağı fabrikasına dönüştürdü. Sanayi bilişim teknolojisi bunlardan anlamaz. Ak Parti terör örgütlerinin başlarına gidip inlerinde eziyor. Ziyaret edenden başka ne beklersin? Bunlar Ankara'dan İstanbul'a beraber yürümediler mi? Bunlardan ne beklersiniz Allah aşkına. Bunlara 24 Haziran'da bir Osmanlı tokadına hazır mısınız? Ak Parti Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında 4 bin kilometre alanı güvenli hale getirip sığınmacıların dönüşlerini sağladı. Siz bunları yeniden terör örgütüne mi bırakacaksınız? Muhalefet adayları oy istemek için karşınıza geldiğinde kendilerine bunları sorun. Muğla, ülkenizin ve şehrinizin geleceğini 24 Haziran'da bu zihniyete bırakmayacağız değil mi? Bunun için güçlü Meclis diyor muyuz?"'BAY MUHARREM, BUNLAR USTALIK İSTER'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümetin 16 yılda Muğla'ya yaptığı yatırımları da anlattı. Erdoğan, Muğla'ya 19 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını, eğitimde 2 bin 975 yeni derslik kazandırdıklarını, 2 bin 837 kişilik yurtlar açtıklarını belirterek, şunları söyledi:"Yurt konusunda Muğla'nın sıkıntısı var. Birkaç yılda Fethiye ve Muğla'da 5 bin kişilik yurtlar açacağız. Sekizi hastane olmak üzere 30 sağlık tesisi inşa ettik. 500 yataklı Muğla Devlet Hastanesi, Bodrum ve Milas devlet hastaneleriyle birlikte 6 tesis yapılıyor. 150 yataklı ve 100 yataklı Seydikemer'de toplam 12 sağlık tesisimiz proje ve ihale sürecinde olan onkoloji hastanemiz var. Bu onkolojinin bünyesinde kardiyoloji ve radyoloji servislerinin olması lazım. Yeni yatırımlarda bu da olacak. Sıkıntısı olan hastalarımız Muğla'nın dışına gitmeyecekler. 3 bin 320 konut projesini hayata geçirdik. 79 yılda 90 kilometre bölünmüş yol yapılmıştı, 16 yılda 354 kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Muğla'da 33 adet köprü yaptık. Fethiye-Uğurlu kavşak üzerinde bulunan Göcek 1, Göcek 2, Karacabel ve Gökbel tünellerini tamamlayarak trafiğe açtık. Aydın- Muğla- Ortaca yolunu Milas- Bodrum ayrımı Güllük yolunu bu yıl tamamlıyoruz. Yatağan- Milas ayrımı yolunu önümüzdeki yıl bitiriyoruz. Mevcut havalimanlarımızı yeniden ele alıp genişletiyoruz, kapasitelerini artırıyoruz. Milas, Bodrum ve Dalaman havalimanlarını büyüttük. Dalaman'da yolcu trafiği 2 milyon 255 bindi. Şimdi ne oldu? 3 milyon 718 bin oldu. Milas - Bodrum Havalimanımızın yolcusu 1 milyon 600 bindi, şimdi 3 milyon 500 bin oldu. İş bilenin kılıç kuşananın Bay Muharrem. Senin işin değil bunlar, çırak işi değil, bu ustalık ister. Bu ülkenin çıraklarla kaybedecek vakti yok. 2 bin 40 yılına kadar sanayi, içme ve kullanma suyunun ihtiyacını karşılayacağız. Milas için isale hattı yapıyorum. Aslında bu görev Büyükşehir Belediyesi'nin, içme suyunu getirmekle görevli. Ama yapmadıkları için DSİ'yi devreye soktuk, bunları da bilmenizi istiyorum. 6 barajı hizmete aldık. Dalaman Akköprü Barajı ve hidroelektrik santralini yaptık. 120 bin dekar araziyi sulayacağız. Turistik tesisi havaalaanını taşkınlardan koruyarak milyonlarca liralık zararı önleyen bir proje. 6 baraj daha yapacağız. 16 yılda sulama projeleriyle 86 bin dekar araziyi sulamaya açtık. 11 sulama tesisimiz tamamlanmak üzere 16 yılda Muğlalı çiftçilerimize destek verdi. 'Çiftçiler aç' diyor. Yalan söylüyor Bay Kemal. Devletin resmi rakamı. Toplamda Muğla'da 1,3 katrilyon liralık tarımsal destek verdik, dürüst ol dürüst. 73 bin Muğlalı vatandaşımızı İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirdik. 1 miyon 822 bin olan Muğla'ya gelen turist sayısı geçen yıl 2 milyon 89 bine ulaştı. Bu yıl bu rakam daha da artacak. Durmak yok yola devam. Muğla 24 Haziran'da tercihimizi bir kez daha hizmet siyasetinden yana kullanıyor muyuz? Vakit birlik vakti. 'Vakit Muğla vakti' diyerek cumhurbaşkanlığında şahsıma, milletvekilliğinde Ak Parti'ye mührü basıyor muyuz? Hanımlar, 24 Haziran'a kadar gece gündüz çalışıyor muyuz? Kale içerden fethedilir, bu fethi sizler yapacaksınız. Gençler bu anlattıklarımı bunları bilmeyen genç arkadaşlarıma anlatacak mısınız? Rabbim sizden razı olsun."Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıyı sahili olarak Türkiye'nin bir numaralı sahilinin Muğla'da olduğunu, arıcılıkta da kentin Türkiye'nin bir numarası olduğunu belirterek, "Muğla'ya Allah ne büyük nimetler vermiş. Bunları iyi değerlendirmek lazım. Muğla'nın zeytincilikte de önemli bir yeri var. Zeytinciliğin endüstrisini de geliştirmemiz, bunu sadece zeytin olarak değil zeytinyağında İtalya ve Yunanistan'ı geride bırakmamız lazım. Domates mübarek, Rusya ile işi allettik. 'Gönderin' diyor Rusya. Yoluna koyduk daha iyi olacak" dedi.'ANAYASA'YA GÖRE BEN BAŞKOMUTANIM, BAY MUHARREM SEN NESİN?'Yerli otomobil ve savunma sanayisindeki gelişmeleri de anlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:"Yerli ve milli otomobile karşı çıkmakla bu ülkeye cumhurbaşkanı olunur mu? BMW'yi gezmiş. Orayı gezmek sana bir şeyer kazandırabilir. Bu kardeşiniz İtalyanlarla anlaştı ortak helikopletirimizi yapıyoruz. Atak helikopteri Bay Kemal, Bay Muharrem. Onların böyle bir dertleri yok. İHA'larımızla oraları teröristlere mezar yaptık mı? Çıkmış utanmadan biri diyor ki 'parçaları dışardan' geliyor. Yazıklar olsun. Bizim SİHA'larımızın yüzde 96'sı yerli. ABD Kongresi vermiyordu, İsrail'den 10 tane aldık arıza yaptığında tamir ettirilmiyordu. Şimdi biz yapıyoruz. Gabar'da, Tendürek'te bunların inlerine girdik. Afrin'de 4 bin 500 terörist etkisiz hale getirildi. Cerablus'u katmıyorum. Mehmetçiğimizden, ÖSO'dan Allah razı olsun. Bay Kemal 'ÖSO terörist' diyor. Yazıklar olsun sana. Benim Mehmedimle beraber savaşanlara nasıl 'terörist' dersin. Afrin Komutanı'na ne dedi? 'Apoletlerini geldiğim gün sökeceğim' dedi. Senin zaten geleceğin yok. Aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış. Niye böyle diyorsun? Neymiş biz bir iftar sofrasına katıldık. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Malatya iftarına katıldık. İkinci Ordu Komutanı Metin Paşa, o da oraya katıldı. Tayyip Erdoğan kim? O da başkomutan. Şu anda Anayasa'ya göre ben başkomutanım, Bay Muharrem sen nesin sen? Şu anda çırak bile değilsin dur bakalım. Konuşma yapıyorum alkışlanacak yerde alkışlıyorlar. Beyefendiyi rahatsız etmiş parti toplantısına katılmak. İsmail Metin Paşa parti toplantısına katılmıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu'nun iftarına katılıyor. Sen fizik öğretmeni olmuşsun ama okuma yazman yok. Bu toplantı ne toplansıdır bundan da haberin yok. Bak şimdi belki bunu öğrenmiş olur."40 MİLYON TURİST HEDEFİCumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı:"Diyor ki TİKA'yi kapatacağım. TİKA'nın şu anda Türk cumhuriyetlerinde, tüm dünyada, her yerde bir saygınlığı var. Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak çalışmakla, ter dökmekle, risk almakla kararlı icraat yapmakla olur. Tüm ülkemizi 2023 hedefleriyle tanıştırdık, yarın da buluşturacağız. Gençlerimize daima 2053 ve 2071 vizyonunu işaret ediyoruz. Dünya 5'ten büyük. Türkiye'yi demokraside ve ekonomiden daha ileriye götürmek için bugüne kadar ne gerekiyorsa onu yaptık, öyle devam edeceğiz. Yerli marka otomobilimizin prototipini 2019 yılında çıkartıp, 2020 yılında seri üretimini başlayacağız CHP'ye rağmen. Kültür projeleriyle ülkemizi geleceğe hazırlayacağız. Bu yıl 40 milyon turist bekliyoruz. Rekor. Milletimizin desteğiyle her alanda Türkiye'yi şahlandırmakta kararlıyız. CHP ve diğerleri bölücü örgütün temsilcisi partinin liderini ziyaret etmek için cezaevi önünde kuyruğa giriyorlar. Biz birliğimize kardeşliğimize sahip çıkarız. Biz ancak Muğla'ya sahip çıkarız" dedi.300 ARAÇLIK KONVOYLA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I KARŞILADILARMuğla'nın Marmaris ilçesinde, restoran, konaklama sektörü ve turizm acentesi işletmeciliği yapan, Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nin Kıvrar Aşireti mensupları Muğla'da halka seslenecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamak için bir araya geldi. Marmaris- Muğla karayolu girişinde çoğunluğu kadın ve gençlerden oluşan 800 kişi toplandı. Otobüs, kamyon, lüks otomobil ve taksilerden oluşan 300 araçlık konvoy, önce ilçe merkezinde bir süre tur attı. Üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları bulunan ve 'Siverek seninle gurur duyuyor Reis' yazan pankart açan aşiret üyeleri, Muğla'ya hareket etti. Konvoyda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ak Parti'nin seçimlerde kullandığı müzikler çalındı. İş adamı Semavi Koyunbakan, "Evimize gelen Reisimizi karşılamak için 300 araçlık konvoyumuzla Muğla'ya gideceğiz. Muğla'da yaşayan Siverekli kardeşlerimiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanındadır" dedi.