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Erdoğan'dan 'Fahri Korutürk' mesajı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 6'ncı Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün vefat yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan mesajında, "Üstlendiği görevlerde, ülkemize ve...

POLİTİKA 12.10.2019, 10:58
Erdoğan'dan 'Fahri Korutürk' mesajı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 6'ncı Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün vefat yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan mesajında, "Üstlendiği görevlerde, ülkemize ve milletimize önemli hizmetlerde bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nin 6'ncı Cumhurbaşkanı, kıymetli devlet adamı Fahri Korutürk'ü, vefatının yıl dönümünde saygıyla anıyorum" dedi.

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