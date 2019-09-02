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Erdoğan'dan Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümü tebriği
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Özdemir Çakacak ile Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e tebrik telgrafı yolladı. Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız...
POLİTİKA 02.09.2019, 11:02
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Özdemir Çakacak ile Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e tebrik telgrafı yolladı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Özdemir Çakacak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Özdemir Çakacak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.
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