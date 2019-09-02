Erdoğan'dan Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümü tebriği

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Özdemir Çakacak ile Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e tebrik telgrafı yolladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir’in kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Özdemir Çakacak ile Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’e tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.