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Erdoğan'dan, Bahçeli'ye TBMM başkanlığındaki destekten dolayı teşekkür telefonu 

  ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilen Mustafa Şentop’u telefonla arayarak, tebrik etti. TBMM Başkanı Şentop’a bir telgraf gönderek de tebriklerini ve başarı dileklerini...

Erdoğan'dan, Bahçeli'ye TBMM başkanlığındaki destekten dolayı teşekkür telefonu 

 

ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilen Mustafa Şentop’u telefonla arayarak, tebrik etti. TBMM Başkanı Şentop’a bir telgraf gönderek de tebriklerini ve başarı dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak, TBMM Başkanlığına Mustafa Şentop'un seçilmesine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti, Cumhur İttifakı'nın başarısını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak, TBMM Başkanlığına Mustafa Şentop'un seçilmesine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti, Cumhur İttifakı'nın başarısını kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde şunları kaydetti: "Sayın Genel Başkan iyi günler. Kayseri'den Hatay'a geçtim. Neticeyi burada yolda öğrendim. Hemen teşekkür ve tebrik edeyim dedim. Hamdolsun Cumhur İttifakının çok çok güzel ve başarılı bir neticesi oldu. Hep birlikte Allah gayretinizi, gayretimizi artırsın inşallah. Bütün arkadaşlara çok çok selamlar. Sağolun. Kayseri'de Cumhur İttifakı çok iyi çalışıyor. Baktım her iki taraf da çok çok mutlu, çok çok memnun. Katılım da çok iyiydi elhamdülilllah." 

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