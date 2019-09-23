Erdoğan'dan Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' telefonu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi telefonla aradı. Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Erdoğan, sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine şifa dileğinde bulundu.