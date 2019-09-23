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Erdoğan'dan Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' telefonu
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da...
POLİTİKA 23.09.2019, 20:42
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.
Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi telefonla aradı. Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Erdoğan, sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine şifa dileğinde bulundu.
Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi telefonla aradı. Bahçeli'ye 'geçmiş olsun' dileklerini ileten Erdoğan, sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine şifa dileğinde bulundu.
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