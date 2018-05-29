Erdoğan'dan Atatürk'ün mirasıyla ilgili açıklama

CUMHURİYET Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "29 Mayıs İstanbul'un Fethi Özel Programı"nda konuştu.

"ATATÜRK'ÜN MİRASINA DA İHANET EDİYORLAR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "İstanbul'un fethi bizim için ne kadar sevindirici, ne kadar iftihar verici bir hadiseyse birileri için de o derece bir büyük felaket günüdür. Biz, bu şehrin sokaklarına 'Zulüm 1453'te başladı' diye yazanları unutmadık. Bizans askerlerinin kostümleriyle polisimizin, jandarmamızın karşısına dikilenleri unutmadık. 15 Temmuz'da tankları alkışlayanları, 'kontrollü darbe' diyerek milletin zaferine gölge düşürmeye çalışanları unutmadık. Bayrağımıza tahammülü bulunmayanları, ezandan rahatsız olanları, pasaportundan utananları unutmadık. Hiç uzağa gitmeye gerek yok, 24 Haziran seçimleri sürecinde yaşadıklarımız bile tek başına bu gerçekleri göstermeye yeterlidir. Bu seçimlerde dış politika vaatlerini Türkiye'nin ve Türk milletinin çıkarlarına göre değil, Bizans'ın günümüzdeki temsilcileri olarak gördüğü güçlerin taleplerine göre sıralayan partilerle yarıştığımızı biliyoruz.



Türkiye'ye terörle mücadeleden ekonomik şantaja kadar her konuda saldıranların ağzıyla dış politika perspektiflerini kuranlar, İstanbul'un fethini hala hazmedemeyenlerdir. Tüm dünyanın, Batı ülkelerinde yükselen İslam düşmanlığından endişe ettiği bir dönemde seçim beyannamesinin tamamında İslam ifadesini sadece İslami radikalizm kavramıyla geçiren bir parti elbette Fatih'in mirasına sahip çıkmayacaktır. Cumhuriyet'i kuran parti olduğunu iddia ettikleri halde milletimizi bölmek, ülkemizi parçalamak, devletimizi yıkmak için çalışan bölücülerin payandası haline gelenler, Atatürk'ün mirasına da ihanet ediyorlar. Darbelerin, cuntaların, vesayetin ülkemize yaşattığı bunca acıya rağmen hala 27 Mayıs darbesini savunabilenler, bu ülkenin geçmişini mahvettikleri yetmiyor gibi geleceğine de göz dikmişler gibidir" dedi.

"İSTANBUL TÜRKİYE'NİN KALBİDİR"



Erdoğan, "Biz 16 yıldır bunlarla mücadele ederek, ülkemizi demokraside ve ekonomide büyüttük. Bugün de hala aynı zihniyetle mücadele ediyoruz. Ecdadımız Fatih'in İstanbul'u fethederken sahip olduğu inanç, kararlılık, azim, vizyon neyse bugün bizim Türkiye'yi 2023 hedeflerine, 2053'e, 2071'e taşıma konusundaki duruşumuz aynıdır. Erdem, irade ve cesaretle Türkiye'yi şahlandıracağız. İstanbul bize ecdadın en kıymetli emanetidir. Bu şehirle bağımızı ne kadar muhkem tutarsak, ülkemize verdiğimiz hizmetleri de o derece büyütebiliriz. Kalp durursa diğer organlar da görevlerini yerine getiremez. İstanbul Türkiye'nin kalbidir. Bunun için İstanbul'un üzerine adeta titrememiz gerekiyor. Sadece yaptığımız hizmetlerle değil, aynı zamanda İstanbullunun gönlünü de kazanarak, bu şehre sahip çıkabiliriz" diye konuştu.

"MİLLET BAHÇESİ'NE İNŞALLAH İSTANBUL'UMUZ SAHİP OLACAK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan 3'ücü Havalimanının ilk etabını 29 Ekim'de açacaklarını söyledi. Havalimanının ilk etabının yılda 90 milyon yolcu kapasiteli olacağını, 2023'te bu kapasitenin 150 milyona çıkacağını belirten Erdoğan, "Şimdi buradan vaadimizi söylüyoruz; Atatürk Havalimanı'nın olduğu yeri, Osmanlı'da olduğu gibi Millet Bahçesi haline getiriyoruz. O dev arazi Central Park'ın 3 katıdır. Fazlası var azı yok. High Park'ın 8-9 katı. Öyle bir Millet Bahçesi'ne inşallah İstanbul'umuz sahip olacak. Diyor ki, 'Ben dokundurtmam'. Buna sorarsan, bunlar aynı şekilde 3'üncü Havalimanı'nı da yaptırmazdı. 'Para yok, ne ile yapacaksın?' diyor. Anlamazsın ki. Kaynak çeşitlendirmesi nedir, kaynak çoğaltmak nedir anlamazsın. Bunlar ne BOT anlar, ne PPP'den anlar, ne kamu özel ortaklığından anlar. Bizim yaptığımız yatırımların çoğu büyük dev yatırımlar. Buradan bir tavsiyede bulunayım, BOT (Yap-İşlet-Devret) öğrenmek isteyebilirsin, PPP'yi (Kamu Özel Ortaklığı) öğrenmek isteyebilirsin. Seçimden sonra sana bunun ücretsiz dersini verebiliriz. Fırsatımız olacak bundan sonra ama 24 Haziran'ı bir aşalım. Şimdi işimiz çok." şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'A 4 TANE MİLLET BAHÇESİ KURUYORUZ"



Erdoğan İstanbul'a yapacakları projelerden de söz ederek, "Atatürk Havalimanı sahası yanında Başakşehir, Maslak, Pendik ve Bakırköy'de de 4 tane büyük millet bahçesi kuruyoruz, bunu da bilesiniz. Bunlar muhteşem şeyler olacak, İstanbul'u kuşatacağız. Ayrıca şehrin çeşitli yerlerinde de 30 yeşil alan oluşturuyoruz. Başakşehir ve İkitelli'de 2 ayrı şehir hastanesi yapıyoruz. Biliyorsunuz, İkitelli'deki hızla devam ediyor. İnşallah karşı taraftaki de hızla başlayacak ama Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'ni biliyorsunuz yıktık. Muhteşem bir proje, şimdi o projeyi de hayata geçireceğiz ve Türkiye'nin en büyük opera binasını inşallah orada kuruyoruz. Her şey bitti ve iş artık başladı. İstanbul'un şanına yakışır bir eser." ifadelerini kullandı.

"RAMİ KIŞLASI'NA TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KÜTÜPHANESİNİ YAPIYORUZ"



Rami Kışlası'nı ülkenin en büyük kütüphanesine dönüştürdüklerini aktaran Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kütüphanenin kitap hacminin 5 milyon olduğunu, Rami Kışlası'ndaki kütüphanenin kitap hacminin 7 milyon olacağını söyledi. Erdoğan, "Vatandaş 24 saat, genci, yaşlısı buralardan istifade edecek. Kuleli Askeri Lisesi'ni de müze olarak şehrimize kazandırıyoruz. Haliç Tersanesi'ni bilim ve teknoloji merkezi haline getiriyoruz. Marmara Denizi'nin çevresini otoyolla kuşatıyoruz. Bunların böyle bir derdi var mı? Duydunuz mu böyle bir şey. Böylece İstanbul'dan hangi istikamete giderseniz gidin hızlı ve konforlu seyahat imkanına kavuşulacak. Üç katlı büyük İstanbul Tüneli de yeni dönem projelerimiz arasında yer alıyor. İstanbul'un şehir içi metro hatlarının uzunluğunu bin kilometreye çıkaracağız. Bunun yanında önümüzdeki dönemde daha pek çok yatırımla İstanbul'a hizmet etmeyi de sürdüreceğiz." diye konuştu.