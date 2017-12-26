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Erdoğan'dan, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü mesajı 

ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişinin yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, "Anadolu'nun küçük bir şehriyken, stratejik konumuyla istiklal mücadelemizin merkezi haline gelen Ankara,...

Erdoğan'dan, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümü mesajı 

ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişinin yıl dönümü nedeniyle yayınladığı mesajında, "Anadolu'nun küçük bir şehriyken, stratejik konumuyla istiklal mücadelemizin merkezi haline gelen Ankara, Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar olan süreçte çok önemli kararlara ve devletin temel kurumlarına ev sahipliği yapmıştır. Gazi Mustafa Kemal'in 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişi bu açıdan, Kurtuluş Savaşı'mızın önemli dönüm noktalarından birini teşkil etmektedir. Bağımsızlık mücadelemizin kesin bir zaferle neticelenmesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara'ya Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olma onurunu yaşatmıştır" dedi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Aralık Gazi Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişinin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayınladı. Erdoğan'ın mesajı şu şekilde: "Anadolu'nun küçük bir şehriyken, stratejik konumuyla istiklal mücadelemizin merkezi haline gelen Ankara, Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar olan süreçte çok önemli kararlara ve devletin temel kurumlarına ev sahipliği yapmıştır. Gazi Mustafa Kemal'in 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişi bu açıdan, Kurtuluş Savaşı'mızın önemli dönüm noktalarından birini teşkil etmektedir. Ankaralılar, Gazi Mustafa Kemal ve beraberindeki heyeti büyük bir coşku ve umutla karşılamış; bağımsızlık mücadelesi boyunca da canları pahasına vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkmışlardır. 

ANKARA'YA TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN BAŞKENTİ OLMA ONURUNU YAŞATMIŞTIR
Bağımsızlık mücadelemizin kesin bir zaferle neticelenmesiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara'ya Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti olma onurunu yaşatmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara, ülkemizin ilerleme ve gelişmesinde her zaman öncü rol oynamış: tarihsel ve kültürel zenginliklerini koruyarak, gelişimini sürdürmüş ve bugün, bizleri gururlandıran modern bir şehir olarak dünyanın seçkin başkentleri arasındaki yerini almıştır. Bu düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm Ankaralıları en kalbi duygularımla selamlıyorum." 
 

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