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Erdoğan'dan 'Anlaşıldı' paylaşımı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakan yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun oğlu ile çekilen fotorafı, Instagram hesabından 'Anlaşıldı' notuyla paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam...

POLİTİKA 05.10.2019, 14:35
Erdoğan'dan 'Anlaşıldı' paylaşımı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakan yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun oğlu ile çekilen fotorafı, Instagram hesabından 'Anlaşıldı' notuyla paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen 'AK Parti 29'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, eski başbakan yardımcısı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun oğlu ile kısa süre sohbet etti. Erdoğan, toplantının açılışındaki konuşması öncesinde Çavuşoğlu'nun oğlu ile çekilen fotoğrafı, İnstagram hesabından 'Anlaşıldı' notuyla paylaştı. Fotoğrafta Çavuşoğlu'nun oğlunun, Erdoğan'ın kulağına bir şeyler söylediği görüldü.


 

 

 

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