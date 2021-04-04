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Erdoğan'dan Alparslan Türkeş mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in ölüm yıldönümü nedeniyle bir anma mesajı yayınladı.
POLİTİKA 04.04.2021, 18:13 Murat Aydın
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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Erdoğan mesajında; "Türk Milletine ve bu topraklara bağlılığıyla hiçbir zaman unutulmayacak olan, Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş’i vefatının 24. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun..." ifadelerini kullandı.
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