Erdoğan'dan Akşener'e: Rize'deki ders birinci. Daha neler olacak neler
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in Rize ziyareti sırasında yaşanan provokasyon hakkında konuştu. Akşener’e tepki gösteren Erdoğan, “Rize’deki ders birinci, daha neler olacak neler” diye tartışma yaratacak bir konuşma yaptı
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısına katıldı. Erdoğan konuşmasında son dönemde Türkiye'nin gündemine oturan Sedat Peker'in iddialarının yanında İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Rize ziyaretinde yaşananlara da değindi.
Erdoğan, Rize'de İYİ Parti'nin uğradığı provokasyon girişiminde Akşener'i suçladı ve bunun birinci ders olduğunu ifade etti. Gerekenin yapıldığını söyleyen Erdoğan, "Daha neler olacak neler" şeklinde konuştu.
Erdoğan şunları söyledi;
Gelin hanım beni Netenyahu ile aynı kefeye koyup memleketime gidiyor. Orada ona güzel bir ders veriliyor. Rize'nin uşağına bu şekilde hakaret edip bebek katillerinin yanına koymaya kalkarsan yapılacak olan budur. Yine dua etsin ki gelin hanıma çok ileri gitmeden ders verdiler. Bu da Rizeli'nin edebini gösterir.Çayeli'nde de gerekeni yaptılar. Trabzon'a geçmeye kalktın, uçağa binip döndün. Daha neler olacak, neler. Bunlar iyi günler. Bu ülkede ahde vefa diye bir şey var. Ahde vefa olmazsa bu millet affetmez.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016