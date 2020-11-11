Erdoğan; Damat Albayrak'ın istifasıyla ilgili konuştu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa’da katıldığı fidan dikim etkinliği sonrası Ankara'ya dönerek partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan konuşmasına; Azerbaycan’ın Karabağ’daki son durumla ilgili gelişmeleri gündeme getirdi. Azerbaycan'ın Karabağ'daki topraklarını Ermenistan’dan geri alması sonrası yaşanan gelişmelere dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan damadı Berat Albayrak'ın Maliye ve Ekonomi Bakanlığından istifasıyle ilgili ilk defa konuştu.

İşte Erdoğan'ın AKP Grup toplantısında yaptığı konuşmadan kısa notlar:

– Azerbaycanlı kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Varılan anlaşmayla işgal edilen topraklar Azerbaycan’a bırakılacak. 1 Aralık’a kadar bu topraklar teslim edilecek. Azerbaycan ile Nahçıvan özerk bölgesi arasındaki ulaşım sağlanacak ve bu anlayışla bir yol inşa edilecek.

MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

– Türkiye anlaşmanın uygulamasını denetlemek ve gözetlemek için Rusya’yla birlikte bölgede yer alacak. Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Türk-Rus Merkezi’yle ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı.

– Azerbaycan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir sivilin zarar görmeyeceği taahhüdünü zaten vermişti. Bu konuda canla başla gayret gösteren askeri diplomatlarımız başta olmak üzere herkesi yeniden tebrik ediyorum.

BERAT ALBAYRAK’A TEŞEKKÜR EDİYORUM

– Berat Albayrak sağlık sorunları nedeniyle vazifesinden affını istedi. Biz de talebini kabul ederek yerine Lütfi Elvan’ı atamış olduk. Kendisine teşekkür ediyorum.

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ YOK

– Kabine değişikliği iddiaları asılsız. Bunlar tamamen masa başında uydurulan, asılsız ve içi boş haberlerdir. Değişim gerekiyorsa yerini ve zamanını Cumhurbaşkanı belirler.

TL KULLANMANIZI RİCA EDİYORUM

– Vatandaşlarımızdan bireysel tasarruflarında mili paralarına güvenip tercihlerini Türk Lirası’ndan yana kullanmalarını rica ediyorum. Naci Ağbal ve Lütfi Elvan’ın göreve başlamasıyla piyasa göstergelerinde yaşanan seyir doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Cuma gününe göre borsada değer yükselişi yüzde 5’i geçti. Her yeni adımda bu olumlu tablo daha da iyiye gidecek.

FİYAT İSTİKRARINI SAĞLAMAK MERKEZ BANKASI’NIN GÖREVİ

– Faizlerin enflasyon seviyesinde tutulma mecburiyeti bu konuda verdiğimiz mücadeleyi zor sokuyor. Faiz sebep, enflasyon neticedir. En kısa sürede enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Vatandaşımızın satın alma gücünü korumamız buna bağlıdır. Fiyat istikrarını sağlayacak politikaları hayata geçirmek Merkez Bankası’nın görevidir.

Ekonomimizi politikalarını fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrar olmak üzere üç sacayağı üzerinde inşa ederek hedeflere ulaştıracağız. Bunun için uzun vadeli tasarruflar ve yatırımlar açısından elverişli bir ortam hazırlıyoruz.

– Ekonomide, nitelikli istihdam oluşturan, enflasyona ve cari açığa yol açmayan, ağırlıklı olarak yurt içi tasarruflar ve doğrudan uluslararası yatırımlarla finanse edilen bir büyüme yapısı oluşturuyoruz.

RİSK PRİMİNİ DÜŞÜRECEĞİZ

– Etkin karar alma mekanizmaları sayesinde para ve maliye politikaları ile finansal politikalar arasındaki uyumu artırarak, makroekonomik istikrarı tahkim edeceğiz. Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarında güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülke risk primini düşüreceğiz.

– Türk ekonomisine ve Türk Lirası’na güvenen yerli ve uluslararası yatırımcıların kazancını kendi kazancımız olarak görerek, yatırımcılara her türlü kolaylığı göstereceğiz, desteği vereceğiz. Ekonomimizi politikalarını fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makroekonomik istikrar olmak üzere üç sacayağı üzerinde inşa ederek hedeflere ulaştıracağız.

YAPISAL REFORMLAR

– Yatırım ortamının iyileştirilmesi, mali piyasaların derinliğinin artırılması, kamu gelir ve harcamalarının kalitesinin yükseltilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi, iyi yönetişim gibi alanlarda da yapısal reformların hazırlıkları içindeyiz. Önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme, öngörülebilir, kolay erişilebilen, hızlı ve etkin işleyen yargı sistemi konusunda yeni adımlar atacağız.

ŞEFFAF HALE GETİRECEKLER

– Finans tarafında Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Merkez Bankamız, reel sektör tarafında Ticaret Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, diğer bakanlıklarımız, iş insanlarımız, hep birlikte Türkiye’ye yeni bir ekonomik sıçrama yaptırmak için çalışıyoruz.

– Hazine ve Maliye Bakanımızın ve Merkez Bankamızın yeni başkanının, enflasyon hedeflemesini ve para politikası araçlarını, temel yaklaşımlarımıza uygun şekilde, şeffaf, öngörülebilir, istikrarlı bir seviyeye en kısa sürede getireceklerine inanıyorum.

– Atacağımız her yeni adımla bu olumlu tablo daha iyiye gidecektir. Elbette tüm bunları serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermeden, şeffaflığı ve öngörülebilirliği artırmak suretiyle yerli ve uluslararası yatırımcıları harekete geçirerek yapacağız.