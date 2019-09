Erdoğan: 'Cumartesi anneleri'ne gidenler, Diyarbakır'da annelerin yanına niçin gitmiyor? - DETAY

'MALATYA'YA YAKIŞAN LİDERLİKTİR'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnönü Üniversitesi'nde düzenlenen 16'ncı İmam Hatipliler Kurultayı'ndan sonra kent merkezinde bulunan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katıldı. Ellerinde ay- yıldızlı ve AK Parti bayraklarıyla binlerce kişinin katıldığı törende vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Malatyalıları selamlayarak, "Sizleri altı aylık bir aranın ardından bir kez daha sevgi, saygı ve hasretle selamlıyorum. Mahalli idareler seçimleri öncesinde buraya geldiğimizde sizlerle AK Parti'yi zirveye çıkarmak üzere sözleşmiştik. Rabbim hepinizden razı olsun büyükşehir belediye başkanlığında yüzde 68,5 oy oranıyla Malatya'yı Türkiye ikincisi yaptınız. Bu tarihi başarının kazanılmasında emeği geçen, katkısı olan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürü de Malatya halkına ediyorum. Malatya’ya yakışan liderliktir. İnşallah bir sonraki seçimlerde Malatya’yı ikinci değil, birinci olarak ziyaret edeceğiz. Bir sonraki seçimde birinci olmaya hazır mıyız? Bizde Malatya’nın birincilik sevincini paylaşma sözünü şimdiden veriyoruz" dedi.



'MALATYALILARIN SAĞLAM DURMASI LAZIM'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'nın sağlam durmasının Anadolu'nun sağlam durması adına önemli olduğuna vurgu yaparak, "Malatya’nın sağlam durması çok önemli. Malatya’nın sağlam durması demek doğunun sağlam durması demektir. Doğu’nun sağlam durması demek Anadolu’nun sağlam durması demektir. Anadolu sağlam durunca da Allah'ın izniyle önümüzde duracak kimse yok demektir. Ülkemize ve milletimize yönelik her saldırıda bir gözümüzle Malatya'yı takip ediyoruz. Şayet Malatya halkı bizimle birlikteyse karşımızda kim olursa olsun bir kat daha büyük bir azimle, cesaretle, kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.



'KATLİAMLARI DURDURMAK İÇİN İRAN VE RUSYA İLE İŞBİRLİĞİ'



Ülkenin çetin bir mücadelenin eşiğinde olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi Suriye ve Irak sınırları boyunca tümüyle kuşatmak için oynanan sinsi oyunu kısmen çökerttik. Suriye’nin kuzeyinin bir bölümüyle Irak sınırlarımızı önemli ölçüde güvenlik altına aldık. İdlib tarafında rejimin yeni katliamlarına engel olmak için Rusya ve İran ile işbirliği halinde yoğun çaba harcıyoruz. Bir sonraki haftanın başında İstanbul'da Rusya ve İran liderleriyle üçlü zirvede bu konuları bir kez daha ele alacağız." dedi.



'MÜTTEFİKİMİZ TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN GÜVENLİ BÖLGE OLURTURMANIN PEŞİNDE'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye için asıl tehditin Fırat'ın Doğu'sundaki terör yapılanması olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:



"Fırat'ın Doğu'sundan başlayıp, Irak sınırına kadar uzanacak bir güvenli bölge oluşturmak için Amerika ile görüşme halindeyiz. Amerika'yla da görüşüyoruz. Ancak bu konuda bizim istediklerimizle onların kafalarındakinin aynı şey olmadığını attığımız her adımda tekrar görüyoruz. Biz, bölgede yuvalanan terör örgütünü tamamen ortadan kaldırmayı hedeflerken, onlar terör örgütüyle bizi aynı zeminde idare etmenin hesaplarını yapıyorlar. Anlaşılan o ki müttefikimiz bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde. Böyle bir anlayışı reddediyoruz. Türkiye'nin güvenlik bölge derken ne kastettiğini 2015 yılından beri tüm muhataplarımıza defalarca izah ettik. Biz; DEAŞ'la birlikte PKK ve uzantıları PYD, YPG, SDG'den temizlenmiş bir alan oluşturmak istiyoruz. Ancak bu şekilde ülkemiz topraklarında Avrupa'da veya başka yerlerde yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin kendi evlerine dönüp, huzur ve güven içerisinde hayatlarını sürdürebilmelerini sağlayabiliriz. Aksi taktirde ne ülkemizdeki ne başka yerlerdeki Suriyeli sığınmacıların kendi ülkelerine dönüşü mümkün olamaz. Hiç kimse masum insanları, terör örgütlerinin veya zalim rejim güçlerinin tehdidi altında yaşamaya mecbur bırakamaz. Ne Fırat'ın Doğu'sunda ne de İdlib'de insanlık dışı böyle bir duruma rıza göstermeyeceğiz. Şayet bize bu mücadelemizde gereken destek verilmezse, ülkemizdeki 3 milyon 650 bin Suriyeli'nin de, İdlib'den sınırlarımıza dayanacak 2 milyon kişinin de önünü alamayız. Biz, Fırat'ın Doğu'sunu güvenli hale getirip, orada en az bir milyon kişinin iskanını sağlamak isterken, yeni sığınmacı dalgalarına muhatap olmamıza yol açacak adımlara kesinlikle tahammülümüz yoktur. Geçtiğimiz günlerde ifade ettim; buradan gücümüze güç katan Malatya'dan bir kez daha tekrarlamak istiyorum; Eylül ayı bitmeden Fırat'ın Doğu'sunda kendi askerlerimizle fiilen güvenli bölge oluşumunu başlatmamış olursak artık kendi yolumuza gitmekten başka çaremiz kalmayacaktır. Bu iş öyle 3-5 helikopter uçuşuyla, araç devriyesiyle, göstermelik bir kaç yüz askerin bölgede bulunmasıyla olacak iş değildir. Orada bir milyon kişi iskan edebilmek için, şehirleri ve kırsalıyla tüm bölgeyi fiilen güvenli hale getirmiş olmalıyız. Bunun için ne kadarlık bir güç gerekiyorsa o kadarını kullanmakta kararlıyız. Bölge halkı zaten bizim yanımızda olacaktır."



'TÜRKİYE, MİLYARLARCA KARDEŞİYLE YOL YÜRÜYEN BİR ÜLKEDİR'



Türkiye gibi bir ülkeyi üç kuruşluk terör örgütlerine tercih edecek bir anlayışın, sadece bölgenin değil, tüm dünya için tehlike arz ettiğini kaydeden Erdoğan, "Hep söylediğimiz gibi; Türkiye, sadece 82 milyon vatandaşı ve 81 vilayetinden ibaret değildir. Türkiye, milyarlarca kardeşinin, dostunun, mazlumun, masumun duasını gerektiğinde desteğini alarak yol yürüyen bir ülkedir. Herkesten hesabını, kitabını buna göre yapmasını özellikle bekliyoruz. Şahadeti en büyük şeref, gaziliği en büyük paye olarak gören bir milleti ölümle, saldırıyla, yaptırımla tehdit emek ancak onun kararlılığını keskinleştirir. Çanakkale'de, İstiklal Harbi'mizde, 35 yıllık terörle mücadele dönemimizde bunu denediler. En son 15 Temmuz'da bunu denediler, her seferinde de cevabını aldılar mı? Biz, İstiklal Marşı dahi 'korkma' diye başlayan neredeyse yılın her günü tarihindeki bir zaferin yıldönümünü kutlayan, toprağın sadece üstündekileriyle değil, altındakileriyle de iftihar eden bir milletiz" diye konuştu.



Erdoğan, bu tecrübeyi Afrin'de de yaşadıklarını anlatarak, "Afrin için de neler söyleniyordu neler. Peki ne oldu? Biz orayı iki aya bile varmadan güvenli hale getirdik ve herkes huzur içinde hayatına devam ediyor. Bu örgüt Münbiç gibi, Rakka gibi, diğer yerler gibi Fırat'ın doğusundaki bölgede de demografik yapıyı değiştirmek için sayısız insan hakları ihlalleri ve aleni infazlar yapmıştır, yapmayı da sürdürmektedir. Bu ihlallere göz yumanların Türkiye'nin bölgeyi güvenli hale getirme çabasına karşı canhıraş bir direniş sergilemesi herhalde demokrasiyle, hukuk devletiyle, insani hassasiyetlerle ilgili değildir. Türkiye'nin güvenli hale getirdiği hiçbir yerde en küçük bir insan hakkı ihlali olmamıştır. Fırat'ın doğusunda da aynı şekilde Suriyeli kardeşlerimizle birlikte huzur, güven ve istikrar içinde bir hayat alanı oluşturmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.



'BİZİ BÖLMEK, PARÇALAMAK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ'



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir milletin hep zenginliği olarak gördükleri farklılıklarına saldırdıklarına ifade ederek, şunları söyledi:



"Kimi zaman siyasi kimi zaman etnik kimi zaman mezhep farklılıkları üzerinden kimi zaman ekonomik kimi zaman sosyal sıkıntıları kaşıyarak Türkiye'yi yeniden kendi içine kapatmak istiyorlar. Sizlere soruyorum; bizde Sünnilik, Alevilik diye bir ayrım var mı? Biz Alevi'siyle Sünni'siyle bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Bizi bölmek, parçalamak isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. Çünkü biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik ve yolumuza da böyle devam edeceğiz. 17 yıldır bu oyuna biz izin vermedik. Malatya, Alevi-Sünni ayrımına asla pirim vermedi ve ben vermeyeceğine inanıyorum. Demokraside ve ekonomide ülkemizi getirdiğimiz yer, bu tezgahında başarılı olmadığında kazancımızın ne kadar büyük olacağını gösteriyor. Milletimizde bu gerçeği gördüğü için vesayetten darbecilere kadar kiminle ne mücadeleye girmişsek hep yanımızda oldu. Bugün milletimizin çok daha büyük desteğine ihtiyacımız olan bir süreçten geçiyoruz. Türkiye'nin şu anda verdiği mücadele öylesine önemli ki gelecek yarım asrımız hatta bir asrımız buna bağlıdır. "



'NİSAN AYINDA ARTIK S-400'LER TÜRKİYE'YE YERLEŞMİŞ OLUYOR'



Savunma sanayinin yüzde 70'inin yerli olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi biz İnsansız Hava Araçlarımızı yapıyor muyuz? Silahlı İnsansız Hava Araçlarımızı yapıyor muyuz? Şimdi inşallah onun bir üstünü daha yapıyoruz. Artık biz, S-400'lerimizi de aldık mı? Nisan ayında artık S-400'ler Türkiye'ye yerleşmiş oluyor. Bu da bir şeyi gösteriyor; artık Türkiye yolgeçen hanı değil. Bir diğer taraftan da şu anda savaş uçaklarımızı da yapmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.



2023 YILINDA HEDEFE ULAŞMAK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 hedefine ulaşmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Tarihe ve milletimize söz verdiğimiz şekilde 2023 yılında bu hedefe ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hayal olarak görülen nice başarıyı bugün nasıl bir fiil yaşıyorsak, 2023 hedeflerimize de aynı şekilde mutlaka ulaşacağız. Bütün kalbimizle inanıyoruz ki Allah'ın yardımı bizimle beraberdir. Bütün kalbimizle inanıyoruz ki milletimizin desteği bizimle beraberdir. İşte Malatya, açık net kendini ortaya koyuyor. Türkiye'nin beka düzeyindeki meseleleriyle ilgilenirken, şehirlerin ve ülkemizin temel hizmetler alanlarıyla ilgili yatırımlarını da ihmal etmiyoruz."



'SAVUNMA SANAYİNDE 250 KİLOMETRE MENZİLİ OLAN SOM FÜZESİNİ BİZ ÜRETTİK'



Hizmetlerle ilgili de bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Malatya'mızda şehir hastanemiz var mı? Eğitim Araştırma hastanemiz var mı? Peki, bizden önce bunların hiçbiri var mıydı? Biz sizi seviyoruz. Şehir hastaneleri Yozgat'tan başladı devam ediyor. Türkiye'nin bütün büyükşehirlerinde bunu yapacağız. Şimdi sırada inşaatı süren ve iki yıl içerisinde hizmete açacağımız on şehir hastanesi daha var. Bütün bunlarla beraber müjdeler arka arkaya geliyor. Savunma sanayinde 250 kilometre menzili olan som füzesini biz ürettik. Bize stratejik ortaklarımız bir tane vermiyorlardı. Ama şimdi bunu kendimiz üretiyoruz" diye konuştu.



'MALATYA'DA BİR KATRİLYON 20 TRİLYON LİRALIK YATIRIMIN TOPLU AÇILIŞINI YAPIYORUZ'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya'da toplu açılış töreniyle vatandaşlarla bir sevinci paylaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Malatya'mızın tüm ilçelerinde yapımı tamamlanan toplam yatırım bedeli bir katrilyon 20 trilyon lira olan 109 eserin toplu açılışını yapıyoruz. Okullar açılıyor. Eğitimde çeşitli ilçelerimizde anaokulu, ilkokul, orta, lise ve spor salonu olarak 28 eserin resmi açılışını yapıyoruz. Sağlıkta çeşitli ilçelerimizdeki devlet hastanelerimizi, sağlık merkezlerimizi, 112 istasyonlarımızı, ek binalarımızı hizmete açıyoruz. Yazıhan'da 9 bin 230 hektar alana hizmet verecek Boztepe sulaması başta olmak üzere DSİ’nin 4 ayrı projesinin açılışını da burada yapıyoruz. Çeşitli kurumlarımızın hizmet binalarının, çevre düzenlemelerinin, yol inşaatlarının, üniversitemizin çeşitli binalarının açılışlarını da gerçekleştiriyoruz. Malatya Büyükşehir Belediyemiz katı atıkları elektrik enerjisine çeviren 117 milyon liralık çok sayıda altyapı ve üst yapı işini tamamladı, bunları da resmen hizmete açıyoruz. Yeşilyurt, Battalgazi, Yazıhan belediyelerimizin tamamlamış olduğu çok sayıda projenin açılışını da buradan yapıyoruz. Tarım ve hayvancılık sektöründe devlet destekli 29 ayrı özel sektör yatırımını da bugün resmen hizmete alıyoruz. Bugüne kadar Malatya'ya 21 katrilyon yatırım yaptık. 21 katrilyon, bunlarla kalmadık yeni yatırımlarla beraber yolumuza devam edeceğiz. Sivas-Malatya yüksek hızlı tren hattı, şehrimizi ülkenin tüm hızlı tren hatlarına bağlayacak önemli bir proje. Çalışmaları yürüyor. Sivas tarafından gelecek bu hat Elazığ, Diyarbakır'a kadarda devam edecek. Şu anda proje çalışmaları sürüyor. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki yıl inşasına başlanmasını bekliyoruz. Malatya'mızın bölünmüş yol uzunluğunu 36 kilometreden 424 kilometreye çıkartmıştık. Kuzey Çevreyolu'nun da inşası başladı. Bu projeyi de söz verdiğimiz şekilde tamamlamakta kararlıyız. Kömürhan Köprüsü, Kömürhan Tüneli bağlantı yolları büyük ölçüde bitti. Eksikler tamamlanınca yakında birlikte hepsini açacağız. Eski stadın yerini Millet Bahçesi'ne dönüştürüyoruz. İhalesi yapıldı, inşası yakında başlayacak. Ülkemizin önemli tarım merkezlerinde olan Malatya'da şeker pancarı üreticilerimize verdiğimiz ve memnuniyetle karşılandığını gördüğüm ton başına 300 liralık fiyatı bir kez daha burada tekrarlamak istiyorum. Bu fiyatın üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum."





Taha AYHAN/MALATYA, () -