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Erdoğan, cuma namazı çıkışında vatandaşlara kitap dağıttı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında kendini bekleyen vatandaşlara kitap dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Beştepe Millet Camisi’nde kıldı. Erdoğan, namaz çıkışında kendini bekleyen vatandaşlarla...

POLİTİKA 04.10.2019, 15:30
Erdoğan, cuma namazı çıkışında vatandaşlara kitap dağıttı
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında kendini bekleyen vatandaşlara kitap dağıttı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Beştepe Millet Camisi’nde kıldı. Erdoğan, namaz çıkışında kendini bekleyen vatandaşlarla selamlaştı. Yoğun ilgiyle karşılaşan Erdoğan, vatandaşlara, 'Kuran-ı Kerim'den Sureler ve Dualar' isimli kitabı dağıttı. Erdoğan, kendisini bekleyen çocuklara da oyuncak verdi.

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