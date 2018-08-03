Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında kendisini bekleyenleri selamladı.
(FOTOĞRAF)
ANKARA )
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında kendisini bekleyenleri selamladı. (FOTOĞRAF) ANKARA )
03 Ağustos 2018 Cuma 17:52
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında kendisini bekleyenleri selamladı.
(FOTOĞRAF)
ANKARA )
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