Erdoğan: Bunun hesabını Yeni Zelanda sormazsa biz sormasını biliriz

Ergün AYAZ-Gürkay GÜNDOĞAN-Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda'da camilere yapılan salıdırıda 50 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını hatırlatarak, "Tröristin silahındaki her ifade ülkemizden bunca uzakta bile üzerimizde yapılan oyunu gösteriyor. Anadolu yakasında duracakmışız, Avrupa yakasında da duramazmışız. Sen kimsin ya. Ulan terbiyesiz, ahlaksız sen kimsin. 50 tane ibadette olan kardeşimizi kalleşçe, adice, alçakça öldürdün. Ama bunun hesabını vereceksin. Bunun hesabını eğer Yeni Zelanda sormazsa öyle veya böyle biz bunun da hesabını sormasını biliriz" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Eski Terminal Meydanı'nda halka seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan selamlama konuşmasının ardından, kendisine mektup yazan Şevval Cerrah isimli öğrenciyi, "Mektup yazıp bugün bizi bekleyeceğini söyleyen 5'inci sınıf öğrencimiz Şevval kızımız burada mı?" diyerek yanına çağırdı. Şevval, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına gelerek sıkı sıkıya sarılıp ağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şevval kızımızın mektubuna cevap veremedim ama bak Şevval, bizzat çıkıp geldim" dedi.

'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN EMRİYLE İTTİFAK KURDU'

CHP'nin terör örgütü emriyle ittifak kurduğunu söyleyen Erdoğan, "CHP etrafına bazı partileri toplayarak bizim karşımıza ittifak kurdu. Milletin karşısına çıkıp bu ittifakı söylemeye cesaret edemiyorlar. Hangi parti olduğunu anladınız değil mi? Bir terör örgütünün emriyle ittifak kurdu. Aynı şekilde adı İYİ kendisi karışık partiyle bu örtülü ittifakı güle oynaya kabul etti. Bölücü örgütün eş başkanı çıkıp her şeyi itiraf etti. Kürtler benim kardeşim. Abazası, Çerkesi, Lazı, benim ülkemde yaşayan 82 milyon benim kardeşim. Ayrımcılık bizde yok. Ama bunlar ayrımcı. Ne diyor Kürdistan'da oylar HDP'nin. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Kürdistan diye bir bölge Türkiye'de yok. Ama nerede var? Irak'ın kuzeyinde var. Çok seviyorsan git oraya. 31 Mart bir beka meselesidir. Orada gereken cevabı vermeye hazır mıyız? Oylarımızı böldürmeyelim, kaptırmayalım. Bu sandıklardan patlatırcasına çok daha güçlü çıkalım." dedi.

'BUKELEMUN SİYASETİNİN SONU GELMİŞTİR'

Matruşka oyunun ve bukelemun siyasetinin sona geldiğini söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Eskiden güneş çarığı sıkar çarık ayağı sıkar derler. Bölücü terör örgütü bunları sıkınca bunlar da kendi tabanlarını sıkıyor. Artık bu maskeli balonun, bu matruşka oyunun, bu bukelemun siyasetinin sonu gelmiştir. CHP adından başka saadeti kalmamış partiye oy veren kardeşlerimin böylesine bir partiye rıza göstermeyeceklerini biliyorum. Benim milletim bu oyunu sandıkta bozmaya hazır mı? Kapı kapı dolaşıyor muyuz gençler. Hanım kardeşlerim kale içerden fethedilir. Bunlar kesinlikle bu işi çözemeyeceklerini anlayınca kabahatlerini örtmek için sulandırmaya çalışıyorlar. Onlar ne kadar gizlemeye çalışsalar da elin oğlu yeni Zelanda da medeniyetimize, kültürümüze olan düşmanlığını en kanlı şekilde ortaya seriyor. Silahta ki isimlere ve tarihlere dikkat ettiniz değil mi? 'İslam dünyasından kaynaklanan terör' kim diyor bunu? Bay Kemal. Bu ırkçı senatörden senin ne farkın var Bay Kemal. Allah aşkına söylüyorum. CHP'ye gönül veren kardeşlerim bu adamın peşinden daha ne kadar gideceksiniz. Şunun söylediğine bak. Ya sen Müslüman değil misin? Nasıl bu ifadeyi kullanır. Şimdi 31 Mart bu adamların kullandığı ifadeler sebebiyle bir beka meselesidir. Ne diyor? YPG ile bizim bir sorunumuz yok diyor, YPG bize zarar vermez diyor. Kim diyor bunu Bay Kemal. Yine bir televizyon programında bunu söylüyor."

'BU TÜR KATİLLERE DE HAYAT HAKKI TANIMA'

Yeni Zelanda'da yaşanan saldırıya değinen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Teröristin silahındaki her ifade ülkemizden bunca uzakta bile üzerimizde yapılan oyunu gösteriyor. Anadolu yakasında duracakmışız, Avrupa yakasında da duramazmışız. Sen kimsin ya. Ulan terbiyesiz, ahlaksız sen kimsin. 50 tane ibadette olan kardeşimizi kalleşçe, adice, alçakça öldürdün. Ama bunun hesabını vereceksin. Bunun hesabını eğer Yeni Zelanda sormazsa öyle veya böyle biz bunun da hesabını sormasını biliriz. Efendim bizim yasalarımızda 15 yıldan daha fazla mahkumiyet yokmuş. Ya ne diyorsunuz siz. 50 tane ibadetini yapan Müslüman'ı katledecek sizin yasalarınızda böyle bir madde yokmuş. İnsan hayatı bu insan canı ne kadar ucuz ya. Eğer yasalarında böyle bir şey yoksa yeni yasal düzenleme yap, bu tür katillere de hayat hakkı tanıma."

'BİR YANLIŞ YAPTIK, İDAMI KALDIRDIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan idamın kaldırılmasının yanlış olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz örneğin bir yanlış yaptık, idamı kaldırdık. Bana göre yanlış yaptık. Niye? Zira 15 Temmuz gecesi 251 vatandaşımızı, askerimizi, polisimizi şehit edenlerin ağırlaştırılmış da olsa, müebbet de olsa cezaevinde onları beslemek bile bana ağır geliyor. Eğer bizim parlamentomuz bununla ilgili böyle karar verirse ben bunu onaylarım. Yeni Zelanda parlamentosu eğer kalkıp da bu adamla ilgili vermiyorsa ben de Yeni Zelanda yönetimiyle bunu sürekli olarak tartışırım. Bu iş bu kadar ucuz değil. Gereğinin yapılması gerekiyor. Teröristin silahındaki her ifade ülkemizden bunca uzakta üzerimizde yapılan hesapların itirafı gibidir. Çanakkale de 16 bin 500 kilometreden çıktınız geldiniz, sizin Çanakkale'de ne işiniz var ? Avustralya çıktınız geldiniz, sizin Çanakkale de ne işiniz vardı ? Çanakkale'de bunlar her yıl ziyarete gelirler. Ama biz Gazi'nin ifade ettiği gibi 'hiç endişe etmeyin evlatlarınız bizim evlatlarımızla koyun koyunadır' diyerek onları teselli etmişizdir. Ama bunlar teselliden anlamıyor ki. İşte bunca yıldan sonra hala bunlar kan kusuyorlar. Kin kusuyorlar. Buraya niye geldiniz, ne işiniz vardı sizin burada ? Bizim sizinle bir alıp veremediğimiz yoktu ki niye buralara geldiniz ? Tek sebep biz Müslümanız onlar da Hristiyan. Yapılan bu."

'TERÖR KORİDORU OLUŞTURMAYA ÇALIŞANLARIN AMACI DA AYNI'

Çeşitli isimlerle Müslüman kanı dökenlerin amaçlarının aynı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırlarımızın dibinde terör koridoru oluşturmaya çalışanların amacı da aynı. Güney Asya'da ve Afrika'daki çeşitli isimlerlerdeki terör örgütleriyle Müslüman kanı dökenlerin masum insanlara zulmedenlerin sahaya sürenlerin de hedefi aynı. Bu işleri hafife alanlar var buyurun. Fransa'da bak duruyor mu, durmuyor. İngiltere'de duruyor mu, durmuyor. Hollanda da durmuyor. Ya samimi olun samimi. Ama samimi olmuyorlar. Samimi olmadıkları için de bedel ödüyorlar. Daha çok bedel öderler. Biz diyoruz ki, gelin teröre karşı şu beraber mücadele verelim. DEAŞ bahanesi ile bölgemizi kana ve ateşe bulayanların da gayesi aynı. Biz bu toprakları vatan yaptık. Ama şurada bir İsrail var. Şu Filistin'de döktüğü kanın hesabını hiç yaptılar mı? Nereden nereye. İşgal ede ede artık Filistinlileri ufacık bir yere sıkıştırdılar. Kendileri ise neredeyse tamamını işgal ettiler. Bundan sonra hiçbir oyun hiçbir senaryo bizi vatanımızdan vazgeçiremez. İşte bunun için rabiamıza sıkı sıkıya sarılıyoruz. Kimse ezanımıza da ve bayrağımıza da el uzatamaz bunu bilsinler. Gereğini anında yaparız. Buni Cudi de yaptık mı? Bunu Gabar'da yaptık mı? Bunu Tendürek'te yaptık mı? Bunu Kandil'de yaptık mı? Bay Kemal ne dersen de bundan sonra yapmaya devam edeceğiz. O senin YPG'lerin, PYD'lerin vesaire bize terör koridoru oluşturamaz. Onun için de Afrin'de gereken dersi aldılar. Cerablus'ta gereken dersi aldılar. Bay Kemal ne dersen de bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Bize terör koridoru ulaştıramaz. Afrin'de, Cerablusta gereken dersi aldılar. El ele vereceğiz 31 Mart'ta da bunlara gereken dersi vereceğiz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI