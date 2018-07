Erdoğan: Bundan sonra sadece zafer marşları yazacağız

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Tıpkı 98 yıl önce olduğu gibi bugün de milli iradenin üzerinde hiçbir fani güç tanımıyoruz. Türkiye'mizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız. İnşallah bundan sonra sadece zafer marşları yazacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki bakanlar, Hacı Bayram Camii’nde cuma namazı kıldıktan sonra Ulus'taki Birinci Meclis Binası'nda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1'inci Toplantısı Açılış Töreni'ne katıldı. Burada hitap eden Erdoğan, "Türkiye'nin 24 Haziran seçimleri ile yaşadığı tarihi dönüşümün ilk adımını milli iradenin tecelligahı olan bu kutlu çatının altında, milletimizin şahitliğinde atıyoruz. Cuma saati, bugünün bereketinden istifade amacıyla seçilmişti. Biz de aynı amaçla burada toplandık. Duyguluyum. Zira bu çatının altında böyle bir başlangıç yapmak çok şeyler hatırlatıyor bize. Değerlerimiz açısından, kutsallarımız açısından çok şeyler hatırlatıyor. Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı devletimizin kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile istiklalimizin kazanılmasında emeği geçen tüm kahramanlarımızı rahmetle yadediyorum" diye konuştu.

'DUYGUSALLIĞIMI HOŞ GÖRÜN'

Konuşmasında 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"15 Temmuz geldi çattı. 81 ilde anma törenlerimizi Ankara başta olmak üzere İstanbul'la devam ettirecek ve 2'nci yılı da unutulmaz hale getireceğiz. Birinci Meclis, gazi bir Meclis'ti. Şuandaki Meclis'imiz de gazilikle şereflendirilmiştir. İlk Meclis'ten bugüne kadarki tüm milletvekillerimizi saygıyla anıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de gazidir. Ecdadımızın emanetini yere düşürmemek, ezanlarımızı susturtmamak, bayrağı indirtmemek için alın terimizle ve gerektiğinde canımızı ortaya koyarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu töreni işte bu tarihi sürekliliğin bir devamı olarak görüyoruz. O yüzden bu duygusallığımı hoş görün."

'2 KAT DAHA BÜYÜMEKTE KARARLIYIZ'

Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmanın kararlılığı içinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, "Türkiye ve Türk milleti olarak yeni bir başlangıç yaptık. Bunun amacı ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktır. Yargımız, adaletin tecellisi için çalışacak. Buna inanıyorum. Milletimizin her bir kesimi kendi üzerine düşen her görevi yerine getirecektir. Böylece ülke ve millet olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkacağız. Hepimiz çok çalışacağız. 16 yılda Türkiye'yi 3,5 kat büyüttük. Bu dönemde 2 kat daha büyümekte kararlıyız" dedi.

'DAVAMIZ MİLLETİMİZİN DAVASIDIR'

Nice engeller aşarak, bugünlere geldiklerini kaydeden Erdoğan, "Biz milletimizle nice engelleri aşarak, bugünlere gelmiş bir kadroyuz. Bizim davamız, milletimizin davasıdır. Bizim derdimiz, milletimizin derdidir. Bizim yanımızda milletimiz var. Şehadetle ve gazilikle girdiğimiz Anadolu topraklarını yine aynı inançla ve kararlılıkla savunuyoruz. Ecdadımızın emanetini yere düşürmemek, ezanı susturtmamak, bayrağı indirtmemek için mücadelemizi sürdürüyoruz. Karşımızda terör örgütleri var, onları destekleyen güçler var; kalkınmamızdan rahatsız olanlar var, çılgına dönüyorlar. Tıpkı 98 yıl önce olduğu gibi bugün de milli iradenin üzerinde hiçbir fani güç tanımıyoruz. Birinci Meclis başlangıçtı, burası devamdı. Şimdi ise bizler de devamın devamını yapıyoruz. Geleceğimize güvenle bakabileceğimiz bir Türkiye inşa edene kadar hepimiz dur durak bilmeden çalışacağız" diye konuştu.

'ZAFER MARŞLARI YAZACAĞIZ'

Bu dönemin sorumluluğunun çok önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hem inşa hem ihya edeceğiz. Milletimizin her bir kesimi, kendi üzerine düşenleri en güzel şekilde yerine getirecek ve böylece Türkiye’mizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkaracağız. İnşallah bundan sonra sadece zafer marşları yazacağız. İnşallah bundan sonra çocuklarımıza sadece başarılarımızın hikayelerini anlatacağız. Bu duygularla Cumhurbaşkanlığı kabinemizin bu ilk toplantısı vesilesiyle 'eski' deniyor ama eskimez Meclis binasında düzenlediğimiz törenin hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Aziz milletimize ve burada bulunan sizlere sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum."



