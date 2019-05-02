Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle bir araya geldi

Arda ERDOĞAN/ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Erdoğan, atlı karşılama birliği eşliğinde külliyeye gelen Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik'i bahçe kapısında karşıladı. Erdoğan ile Dodik'in törendeki yerlerini almalarının ardından ülkelerin milli marşları çalındı. Dodik, tören kıtasını 'Merhaba asker' diyerek, selamladı. Törende, 21 pare top atışı gerçekleştirilirken, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden askerler de bayraklarla hazır bulundu. Erdoğan ve Dodik, karşılıklı heyetlerle tokalaştı. Takdimin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kapısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dodik ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Şefik Caferoviç, basın mensuplarına poz verdi. Karşılama töreninde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.

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