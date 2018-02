Erdoğan: Bizim kanımızda sivilleri vurmak yok ama sizin kanınızda var (4)

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 1951'E ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tosyalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Osmaniye AK Parti 6'ncı İl Kongresi'nde konuştu. Osmaniye'nin terörle mücadelede 38 şehit verdiğini söyleyen Erdoğan, Zeytin Dalı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısının ise gün içinde 1951'e çıktığını kaydetti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de memleketi olan Osmaniye'de konuşması sık sık sloganlarla kesilen Erdoğan, 2019 yılının ittifak yılı olacağını söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Temennim şudur. Bu birlikteliğimiz inşallah güçlenerek ülkemizi geleceği taşımaya vesile olur. Malum çevreler bu ittifakın ne olduğunu iyi görsünler, anlasınlar. İnşallah bu ittifakla birlikte Türkiye'de yeni bir dönemin tohumlarını atıyoruz. Ve bu atılan tohumlar ümmetimin, milletin, güçlenerek geleceğe yürümesidir. Bu tarihi kongrenin teşkilatımız, ülkemiz, milletimiz ve demokrasi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 2019 seçim startını vermiş oluyoruz. Ülke genelinde Sayın Bahçeli olmak üzere bu ittifakla birlikte güçlenerek çıktığımız bu yolda hamdolsun çok daha büyük bir sinerjiyi elde edeceğiz. Bu sinerji siyasette, ülkemizde örnek olacaktır. İlk olacağı gibi ülkemizin geleceğine yönelik yeni temellerin atılmasına vesile olacaktır. Bu süreçte şunu bir an olsun aklımızdan çıkartmayacağız. Herkes rehavete kapılsa, herkes yorulsa, yorgun düşse, bizim böyle bir lüksümüz yok. Herkes kızsa, darılsa, üzülse bizim bu şekilde davranma imkânımız yok. Zira biz aşk ile çalışan yorulmaz diyoruz."

'DOĞU GUTA'DAKİLERİ BİZE VERİN DİYORUZ, VERMİYORLAR'

Suriye'nin başkenti Şam'ın Doğu Guta bölgesinde yaşananlara da değinen Erdoğan şunları söyledi:

"Her gün varil bombalarıyla, tankla, topla, füzelerle kendi milletini vuran terör rejimini basit bir kınama ile basit cümlelerle geçiştirmeyi yanlış buluyoruz. Doğu Guta'da yapılana tepki gösteren bir ülke gördünüz mü? Sivil sivil diyorlar. Doğu Guta'da öldürülenler asker mi? Doğu Guta'dakileri bize verin diyoruz, vermiyorlar. Nereye götürüyorlar Şam'a. Şam'daki akıbetleri belli. Zulmü durdurmak için hastanemizde tedavi ettirmek için bize verin diyoruz, vermiyorlar. Vermiyorlar, çünkü yaptıkları tarihe kayıt olarak düşecek. Bölgemiz belli güçlerin rant ve çıkar kavgasına kurban edilmek isteniyor. Petrol kokusu almış emperyalistler. Bunlar tarafından coğrafyamızda sınırlarımız kan ve gözyaşlarıyla yeniden çizilmeye çalışılıyor. 100 yıl önce olduğu gibi bunların önündeki en büyük engel Türkiye. Emperyalistlerin en büyük korusu Türk milletidir. Türkiye demek bölgede barış ve istikrarın devam etmesidir."

BAHÇELİ'YE MEMLEKETİNDE TEŞEKKÜR ETTİ

Erdoğan, 2019 için ittifak yaptıkları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye memleketi Osmaniye'de de teşekkür edip şöyle dedi:

"Milletin bekasını her şeyin üzerinde tutan, 'Mesele vatan ise gerisi teferruattır' diyen partiler ortak noktaya gelme erdemi gösterdiler. MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'ye bu süreçte sergilediği milli duruş için kendi memleketi Osmaniye'de teşekkür ediyorum. 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere o terörle mücadelede, yurt dışı operasyonlarda milletimizin, devletimizin bekası için devlet adamı gibi hareket etmiştir. Bu yeni sürecin ülkemizin birliği ve beraberliğine vesile olmasını diliyorum."



FOTOĞRAFLI