Erdoğan: Biz esnafımızın ekmeğiyle oynamıyoruz (2)

MAMAK'TA TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Esnaf Buluşması'nın ardından Mamak Üreğil Millet Bahçesi'ne geçerek toplu açılış törenine katıldı. Yatırım hamlelerinin devam etmesi için 31 Mart seçimlerinin çok önemli olduğunu belirten Erdoğan, "24 Haziran'dan nasıl alnımızın akıyla çıkmışsak 31 Mart seçimlerinden de tarihi bir zaferle çıkmamız şart. CHP'nin başını çektiği yıkım ittifakı 31 Mart seçimlerini son 17 yılın hesaplaşması olarak görüyor. 31 Mart'ta millete ders vermek için, sizlerle hesaplaşmak için adeta gün sayıyorlar. Yanlarına kimi almışlar? Kandil'den verilen emirle bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP'yi almışlar, İYİ Parti'yi almışlar, Saadet Partisi'ni almışlar; dörtlü bir ittifakla karşımızdalar ve bu zillet ittifakı, illet ittifakı. Biz ise Cumhur İttifakı'yız" şeklinde konuştu.

'MİLLETİMİZİN İNANÇLARINA OLMADIK HAKARETLER EDİYORLAR'

16 Nisan referandumunda milleti denize dökmekten bahsedenler olduğunu ifade eden Erdoğan, "Şimdi de mezar kazmaktan bahsediyorlar. Televizyon ekranlarından yorumcuları, sözde sanatçıları aracılığıyla size, bize, milletimizin, inanç ve değerlerine olmadık hakaretler ediyorlar. Geçenlerde birisi şahsımı, bu ülkenin Cumhurbaşkanını ipe götürmekle, zehirlemekle, darbeyle tehdit edecek kadar zıvanadan çıktı. Sokak terörüyle Gezi'de, emniyet- yargı eliyle 17- 25 Aralık'ta, tankla, tüfekle, uçakla 15 Temmuz'da başaramadıklarını kirli pazarlıklarla yapmaya çalışıyorlar. Bu uğurda ne kadar ilkeleri, insani hassasiyetleri varsa hepsini bir kenara bıraktılar. 3- 5 oy fazla alabilmek için gittiler terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla pazarlığa oturdular" dedi.

'CHP'DE KANDİL'DEKİ TERÖR BARONLARININ SÖZÜ GEÇİYOR'

Son birkaç aydır yaşananları vatandaşların da yakından takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk siyaseti açısından gerçekten utanç, yüz kızartıcı sahnelere, kirli pazarlıklara hep birlikte şahit oluyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu parti olmakla övünen CHP'de delegelerden, bu partiye gönül veren üyelerden ziyade, Kandil'deki terör baronlarının sözü geçiyor. Bizler Cumhur İttifakı olarak MHP ile beraberiz. Karşımızda CHP, bölücü terör örgütünün siyasi uzantısı HDP, İYİ Parti, Saadet; bunlar da malum zillet ittifakı. Bu partinin çoğu belediye başkan adaylarını maalesef partililer, delegeler değil; lobiler, terör örgütleri, marjinal çevreler belirliyor. Öyle ki CHP Genel Başkanının yardımcıları, yakın mesai arkadaşları dahi bu duruma, partinin bu savruluşuna isyan etmeye başladı" diye konuştu.

'BEYPAZARI'YLA KAYSERİ MUKAYESE EDİLİR Mİ?'

ANKARAY ve metro hatlarının uzatılacağını ifade eden Erdoğan, "AŞTİ ve ODTÜ arasındaki 5 kilometrelik batı hattı, Dikimevi'yle NATA- VEGA arasındaki 10 kilometrelik doğu hattıyla ANKARAY'ı toplam 15 kilometre uzatacağız. Böylece Mamak'a raylı sistemi getirecek, diğer ilçelerimizle bağlamış olacağız" dedi. Ankara adayları Mehmet Özhaseki'nin başarılı bir geçmişi olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özhaseki kardeşimin başarılarını Kayserililere sorun, onlar size anlatsın. Nereden nereye getirdi. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda ayrı, başarılı olan bir milletvekilimdi. Şimdi bu büyük birikim ve vizyonunu Ankara'ya kazandırıyoruz. Muhatabı kim, rakibi kim? Bundan önce de girdi kazanamadı. Ondan önce neredeydi? Beypazarı malum. Ya Beypazarı'yla Kayseri mukayese edilir mi? Birisi büyükşehir birisi de Ankara'nın kenarında bir ilçemiz. Bir yerde tecrübe öbür yerde maalesef tecrübeden uzak bir yapı" ifadelerini kullandı.

'HER KONUŞMANDA BİR AÇIK VERİYORSUN'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu'nun kendisine karşı açtığı davaları kaybettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birinden 1,5 milyon, birinden 1 milyon. Kazandığımız davaların haddi hesabı yok. Şimdi Beyefendi ödeyemiyormuş, bunun için CHP'li milletvekilleri Bay Kemal'in yargıdaki bu borçlarını ödeme sandığı kurdular. Onlar şimdi 5'er bin lira oraya koyuyorlar ve buradan bunu ödemeye çalışıyorlar. Daha dur bakalım bu işin başı. Her konuşmanda bir açık veriyorsun, daha çok ödeyeceksin" dedi.



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