Erdoğan: Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik

Arda ERDOĞAN- Muhammet BAYRAM- Harun ÖZALP/ANKARA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Erdoğan, "Eminim, şehir hastanelerimizden de en çok yine istemeyenler istifade edecek. Varsın istifade etsinler. Bizim bu noktada derdimiz, sıkıntımız yok. Zira biz, bu millete efendi olmaya değil; hizmetkar olmaya geldik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise tüm birimleri tek seferde inşa edilen 3'üncü büyük hastanesi olan Ankara Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi’nin inşasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, bütün sağlık çalışanlarının '14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı. Sağlık çalışanlarına yapılan saldırıların asla affedilir olmayacağını vurgulayan Erdoğan, "Sağlık çalışanlarımıza saldıranlar, aslında doğrudan kendi canlarına, kendi canları kadar kıymet verdikleri yakınlarına saldırdıklarının farkında değil. Biz sağlık çalışanlarımızın sıkıntılarını çözmek için her türlü gayreti gösterdik, gösteriyoruz. Son olarak polislerimiz ve öğretmenlerimizle birlikte hemşirelerimizin de 3 bin 600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımızı konulardan biri de budur" diye konuştu.

'2005 YILINDAN İTİBAREN ADIM ATMAYA BAŞLADIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaneleri her şeyiyle modernleştirdiklerini belirterek, AK Parti iktidarında toplam bin 282 yeni hastane inşa edildiğini, sağlık çalışanlarının sayısının ise 1 milyon 17 bine yükseltildiğini söyledi. Erdoğan, "Hedefimiz hangi şikayetle olursa olsun, şehir hastanesi alanına giren vatandaşımızın başka hiçbir yere gitme ihtiyacı duymadan, tüm teşhis ve tedavisinin burada yapılmasıydı. Böylece hem hastalarımızın teşhis ve tedavi kurumların geçirecekleri zaman azalacak hem sağlık hizmetleri birbirlerini tamamlayacak şekilde sunulacak hem de hizmet kalitesi artacaktı. Bu işin sadece kamu imkanları ve çalışma tarzıyla hayata geçirilmesinin zorluğunu gördüğümüz için özel sektörü devreye almaya karar verdik. Bununla ilgili ilk adımları 2005 yılından itibaren atmaya başladık. Sağlık Bakanlığı bünyesinde 2007 yılında kamu- özel ortaklığı çalışmalarını yürütecek birimi kurduk" dedi.

Şehir hastanelerinin, yüzde 90'a varan doluluk ve memnuniyet oranıyla vatandaş tarafından benimsendiğini kaydeden Erdoğan, "Bu hastanelerimizin bir başka önemli özelliği de çağımızın en yaygın ve ölümcül hastalığı haline gelen kanser tedavisinde açtığı çığırdır. Kanser tedavileri bu hastanelerimizde yerli ve milli çözümler sayesinde hem en ileri yöntemlerle hem de en uygun maliyetle gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

'YURT DIŞINDA OLAN HOCALARIMIZI ÜLKEMİZE DAVET EDECEĞİZ'

Ankara Şehir Hastanesi'nin merkezi olduğu bölgede, 600 dönümlük 'Sağlık Vadisi ve Yaşam Bilimleri Teknoloji Geliştirme Bölgesi' kurulacağını da açıklayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz bu konudaki bütün gerekli olan araç gereci de bu 600 dönümlük bölgede inşa edeceğimiz yerlerde üretmeye başlayacağız. Burada garbın ilmini de alacağız, onlarla birlikte yatırımlara da gireceğiz ve kendi kendimize yeter hale geleceğiz. Üniversitelerimizde bu tür beyinler var, hocalarımız var. Yurt dışında olan hocalarımız var, onları da tekrar ülkemize davet edeceğiz. Burada, bu işin üretimini bizzat yapar hale geleceğiz. Amacımız hekimlerimizin ve mühendislerimizin aynı endüstri çatısı altında çalışabileceği sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik cazibe merkezi oluşturmaktır. Burada tesis edeceğimiz bölgede elektronikten makineye, biyomedikal mühendisliğinden kimyaya, genetiğe kadar tüm bilim dalları birlikte çalışma yapabilecektir. Ürünlerin geliştirildiği ve kullanıldığı yerlerin iç içe olması hem yetişmiş personelin verimli kullanımını temin edecek hem de maliyetleri düşürecektir. Bu projemizin bir diğer katkısı da yetişmiş insan gücümüzü ülkemizde tutmakla kalmayıp, dışarıdan beyin göçünü teşvik edecek olmasıdır. Buradan Sağlık Bakanlığı'mız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'mıza bu önemli görevi veriyor, bir an önce hayata geçirmelerini de bekliyorum. Tıpkı savunma sanayiinde olduğu gibi ilaç ve tıbbi teknolojiler alanında da ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtarmalı daha da önemlisi büyük bir ihracatçı ülke haline gelmeliyiz."

'AYRIMCILIK YAPAMAYIZ'

Ankara Etlik'te de şehir hastanesi inşa edildiğini dile getiren Erdoğan, bu projelere karşı çıkan kesimler olduğunu belirterek, "Bunlar köprülere, otoyollara, tünellere, havalimanlarına, hızlı tren hatlarına, hastanelere, okullara da karşı çıkarlar; ama hepsini de en çok yine kendileri kullanırlar. Eminim, şehir hastanelerimizden de en çok yine istemeyenler istifade edecek. Varsın, istifade etsinler. Bizim bu noktada derdimiz, sıkıntımız yok. Zira biz, bu millete efendi olmaya değil; hizmetkar olmaya geldik. Ayrımcılık yapamayız. Biz ehli hizmetiz. 'Senin kimliğin, rengin nedir?' bunu soramayız. Böyle bir hakkımız yok. Hele hele tıpta bunu hiç soramazsın. Bu ülkenin her vatandaşı gibi bu hizmetler onların da hakkıdır; helal hoş olsun. Ancak her hizmetten sonuna kadar istifade etmeleri, yapılan her yeni işe karşı çıkmalarına engel olmuyor. Biz yapacağız" diye konuştu.

‘MİLLETİNİN GELECEĞİ İÇİN HAYALİ OLMAYAN KİN KUSAR'

Ankara Şehir Hastanesi'ni görenlerin 'Uzay üssü gibi hastane, herhalde buradan aya gideriz' diyebileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunlar ülkemizin uzay çalışmalarına da karşı çıktılar. Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluş kanununu iptal için Anayasa Mahkemesi'ne götürdüler. Ya bizim hasretimiz bu. Bunu şimdi AYM'ye götürdüler. Bunların bir milletvekili de 'Yapılan yol ve köprüleri kemirerek, buzdolabı yalayarak, beslenir; dünya liderleriyle övünürler. Bunlara her şey müstehak' diyerek, kendi kifayetsizliğinin suçunu millete yüklüyor. Milletinin geleceği için hayali, vizyonu olmayan; işte böyle saçmalar, kin kusar. Ülkesi için hedefi olmayan, kendini işte bu duruma düşürür. Biz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kimin ne dediğine bakmadan, ülkemizin nereye ulaşması gerekiyorsa o doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



