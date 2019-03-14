Erdoğan: Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik (2)

YENİMAHALLE MİTİNGİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Yenimahalle mitingine katıldı. Erdoğan'a burada partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki eşlik etti. Cumhurbaşkanı olduktan sonra Keçiören'den Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne taşındığını söyleyen Erdoğan, "Hamdolsun 4 yılı aşkın süredir sizlerle komşuyum. Bu vesileyle siz komşularıma 24 Haziran'daki desteğinizden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'yi ve Cumhur İttifakını Yenimahalle'de iktidara taşıdınız. Her birinize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

'TECRÜBEYSE TECRÜBE, GENÇLİKSE GENÇLİK'

Yenimahalle Belediye Başkan adaylarının, Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki olduğunu kaydeden Erdoğan, "Şimdi Veysel Tiryaki kardeşimi tanımak için Altındağ, Altındağlılar yeter. Biz üç dönem kuralı sebebiyle dördüncü dönem dedik ki; 'artık hizmetin ihtiyacı olduğu önemli ilçelerden biri olarak bizim bir yer değişikliğine gitmemiz lazım' Onun için de en uygun yer Yenimahalle. Bu dönem Veysel Tiryaki kardeşimizi aday yaptık. Tecrübeyse tecrübe, gençlikse gençlik. Öyle yürüyemeyen, ayakta duramayanlarla bu iş olmaz. Dinamik, çalışkan, işini bilen, bu konuda tecrübeli arkadaşlara ihtiyacımız var" diye konuştu.

'ALENGİRLİ İŞLERE BULAŞAN ZAT'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9 yılda 9 seçim kaybettiğini, kendisi gibi sürekli kaybeden bir ismi Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için aday gösterdiğini kaydetti. Erdoğan, "Daha önce 2 defa sandıkta milletten ret yemiş, 2 kez yenilmiş, hatta geçmişte belediye başkanlığı yaptığı ilçede bile yüzde 10'u zor almış bir şahsı tekrar Ankaralının karşısına çıkardılar. Seçim öncesi CHP kapısından ayrılmayan sonra istifa edip alengirli işlere bulaşan bu zatı 'adayımız' diye Ankara'ya dayattılar" diye konuştu.

'NEDEN HDP’NİN ANKARA'DA ADAY ÇIKARMADIĞINI MİLLETE İZAH ETMİYORLAR'

Erdoğan, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'da seçim çalışmaları kapsamında bozkurt işareti yaptığını belirterek, şöyle konuştu: "Yanındaki hanımefendi de buralarda sürekli vatan-millet edebiyatı yapıyor. Ancak ne Bay Kemal ne de hanımefendi HDP'nin ne için kendilerine destek verdiğini millete söylemiyorlar. Neden HDP'nin Ankara’da aday çıkarmadığını millete izah etmiyorlar? Yenimahalle'de bölücü örgütün uzantılarının neden aday göstermediğini siz komşularıma anlatmıyorlar? 3 bin haneli beldelerde bile adayı olan bu partinin niçin 920 bin nüfuslu Çankaya'da, 910 bin nüfuslu Keçiören'de, 660 bin nüfuslu Yenimahalle'de aday göstermediğine açıklık göstermiyorlar."

'KÜRT OLMADIĞI HALDE KÜRTLERİ DE İSTİSMAR EDİYOR'

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin, 'Kürdistan'da biz kazanacağız, batıda AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz' sözlerine tepki gösteren Erdoğan, şunları söyledi:

"Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bu adam var ya, bu Kürt de değil. Kürt olmadığı halde, Kürtleri de istismar ediyor. Bizde, Güneydoğu, Doğu Anadolu bölgemiz var. Karadeniz, Ege, Akdeniz, Marmara var. Türkiye 780 bin kilometre kareyle Anadolu toprağıdır. Buraların üzerinde biz spekülasyon yaptırtmayız. Kürdistan'ı çok seviyorsa, Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var, def olsun oraya gitsin. Ama benim ülkemde böyle bir yer yok. Biz, ülkemizin üzerinde ameliyat yaptırmayız."

'2,5 MİLYARI BEN MEHMETÇİK VAKFI’NA VERECEĞİM'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Man Adası Belgeleri' iddiasını hatırlatan Erdoğan, "Ailece dava açtık, kazandık. Şimdi Yargıtay'a götürecek. Tabii önce bir yardım sandığı kurdular, CHP'li milletvekilleri beşer bin lira veriyor. Dava Yargıtay'da onandığı takdirde 2,5 milyarı ben Mehmetçik Vakfı'na vereceğim. Mehmet Bey döner dağıttı. Ben diyorum ki; biraz kalıcı olsun. Çünkü niye? Bu teröristleri inşallah oralardaki paralarla, ürettiğimiz silahlarla bunların kökünü kazıyoruz" dedi.

'BU MİLLET HUKUK DEVLETİNİ SİNDİREREK YAŞIYOR'

Erdoğan, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' dolayısıyla İstanbul Taksim'de gösteri yapan bir grubun, ıslık çalarak, ezanı protesto ettiği iddia edilen videoyu vatandaşlara izletti. Erdoğan, şunları söyledi:

"Bay Kemal, siz bu ezan düşmanlarıyla berabersiniz. Meral Hanım, siz ezan düşmanlarıyla berabersiniz. HDP'yi zaten söylememe gerek yok, külliyen ezan düşmanlarıyla beraber. Ama üzülüyorum ki Saadet de onlarla beraber. Bayrağımızı yakanlar bunlar ve bu dörtlü çete bunlarla beraber mi? Ezanımıza tahammül edemeyenler bunlar. Utanmadan CHP'nin sözcüsü çıkıyor, 'onlar düdükleri polise karşı öttürdüler' Siz kimi aldatıyorsunuz? Bu milleti enayi mi zannediyorsunuz ya? Dünya Kadınlar Günü ile alakalı olarak çıktıklarını söyleyenlere ben buradan söylüyorum; bu millet hukuk devletini sindirerek yaşıyor. Hukuk devletinin içinde toplantı ve gösteri yürüyüşlerini de müracaatını yaparsın, sana gösterilen yerde bunu uygulamaya geçirirsin. O gece ilk işim İstanbul Valisi'ne bunu sormak oldu. 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri için müracaatları var mı' dedim, 'yok' dedi. Bunlar, İstiklal Caddesi'ne de, meydana da değişik ara sokaklardan girmek suretiyle, tam bir örgütlü işgal hareketine girmek istediler. Şunu bilecekler, Türkiye, hukuk devleti içinde halkının hukukunu korur. Ancak, teröre yönelik adım atanlara da göz açtırmaz. Polisle, askerle tepelerine bineriz. İşte bunlar, Gezi hareketlerinde bayraklarımızı yakmadılar mı? Esnafımızın camını indirmediler mi? Bu millete hizmet veren otobüslerimizi, otomobilleri yakmadılar mı? Biz bunlara 'iyi yapıyorsunuz mu' diyeceğiz? Biz bir taraftan ekonomimizi büyüteceğiz. 81 vilayetimizi yollarla, barajlarla, hastanelerle donatmak istiyoruz, karşımızda CHP'yi buluyoruz. İşte 31 Mart bunun için çok önemli. 31 Mart'ta CHP'ye Ankara'da, sandıkta en önemli dersi vermemiz lazım."

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