Erdoğan: Bay Kemal, bunu topun ağzına sürdü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin partisinin yönetimine talip olan ve kongreyi kazanamayan bir isim olduğunu belirterek, "Bay Kemal'in aday olamamasının sebebi şu; Kazanamayacağını biliyor. Bunu topun ağzına sürdü işi bitirelim diye" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim çalışmaları kapsamında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine geldi. İstanbul'dan helikopterle ilçeye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra seçim otobüsüne binerek cadde ve sokaklarda kendisini bekleyenleri selamladı. Erdoğan'a Çorlu ziyaretinde Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da eşlik etti.

Binlerce kişinin katıldığı Atatürk Heykel Meydanı'nda partililer üzerinde Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu dev afiş açarak elleri üzerinde gezdirdi.

Trakya'da Ak Parti olarak beklentilerin gerisinde kaldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, suçlu olarak da kendilerini gördüklerini belirterek, "Trakya'da beklentilerimizin gerisinde kaldık. Elbette biz sorunu vatandaşta aramıyoruz, biz muhalefet gibi sandıkta istediği sonucu alamayınca hakaret eden bir siyasi parti değiliz. Asla da olmadık, iğneyi kendimize batırdık. Önce kendimizi hesaba çektik. Demek ki Çorlu, Tekirdağ ve Trakya'da kendimizi daha iyi anlatmalıyız. Bize göre Çorlu, Tekirdağ Ak Parti'nin kalesi olması gereken yerdir. Bu mitingimizin bir dönüm noktası olmasını diliyorum. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Çorlu ve Tekirdağ'da da yeni bir başlangıç yapacağımıza inanıyorum" dedi.

'İNCE, İNCE ÖĞRETECEĞİZ'

Miting alanındaki dev ekranlardan Kanal İstanbul ve şehir hastanelerinin inşaat ve tanıtım görüntülerini izlettiren Erdoğan, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirerek, şunları söyledi:

"29 Ekim'den sonra yeni İstanbul'u tanıyacaksınız, İstanbul'dan dünyanın ilk üçü içerisinde olan havalimanının açılışını yapacağız. Yılda 90 milyon yolcu kapasitesi olacak, 2023'de 150 milyona çıkacak. Başkan adaylarından biri ne diyor 'havalimanıyla uğraşmam'. Sen ne işle uğraşırsın. 'Bütçede para yok bunlar Kanal İstanbul'u yapıyor' diyor. Para olunca iş kolay. Dünyaya biz bunu dersini verdik. BOT denilen kamu-özel ortaklığı denilen PPP sistemi Şimdi anlaşılan o ki bu işleri bilmiyor, ona 'ince ince' öğreteceğiz. Sayın İnce. Yavuz Sultan Selim, havaalanını aynı sistemle yapıyoruz. Dünya buraya hayran kalacak, turist sayısı patlayacak. Görünce 'İstanbul'a gidilmez de nereye gidilir?' diyecek. Bakınız biz kaç tane havalimanı teslim aldık 26, sonra ne yaptık sayısını 55'e çıkardık. Bunları biz yaptık. İstanbul ile birlikte 9 havalimanı daha yapıyoruz. İstiyoruz ki benim vatandaşım, Ayşe'm, Fatma'm, evinden arabasına atlasın yarım saatte havalimanına gitsin, oradan da 1 saate herhangi bir şehre gitsin. Biz hangi çağda yaşıyoruz ya. Ama beyefendi 'Buna para ayıramam' diyor. Farkımız bu. Bay Kemal bu işten anlamaz."

'BAŞ USTALIK DÖNEMİNE HAZIRLANIYORUZ'

Merkez Bankası döviz rezervini 27,7 milyar dolardan 110 milyar dolara çıkardıklarını ifade eden Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım çıraklık dönemimdi. Başbakanlık dönemimiz kalfalık dönemimiz oldu, ustalık dönemimiz oldu. Cumhurbaşkanlığı dönemimiz de ustalık döneminin devamı oldu. Şimdi de baş ustalık dönemine hazırlanıyoruz" dedi.

İNCE'NİN KONUŞMASINI İZLETTİRDİ, ELEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin adayı Muharrem İnce'nin CHP'nin 36'ncı olağanüstü kongresinde Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği görüntüleri meydandaki dev ekranlardan izlettirdi. CHP'nin derdinin Türkiye'yi yönetmek olmadığını söyleyenn Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını bildiği için Cumhurbaşkanlığı adaylığına Muharrem İnce'yi sürdüğünü söyledi. Erdoğan, "Biz Türkiye'yi büyütmenin, ekonomimizi kalkındırmanın, milletimize en üst düzeyde hayat standartları sağlamanın gayretindeyiz. Muhalefetin adayları ne yapıyor peki? Biz daha müreffeh, daha güçlü bir gelecek vizyonu ortaya koyarken, muhalefetin adayları koskoca bir hiç vadediyor. Bunların derdi Türkiye'yi yönetmek falan değil, bunlar daha kendi partilerinin iç mücadelesinden, iç kavgalarından çıkamamışlar. Türkiye'nin yönetimine talip oluyorlar. Cumhurbaşkanı adayı kendi partisinde kongre kazanamamış bir isim. Bay Kemal'in aday olamamasının sebebi şu; Kazanamayacağını biliyor. Bunu topun ağzına sürdü işi bitirelim diye" diye konuştu.

Erdoğan, Tekirdağ'da yaptıkları yatırımları da anlattı.



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