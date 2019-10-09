Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı başlamıştır (3)

HAREKATIN BAŞLAMA EMRİNİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Barış Pınarı Harekatı'nı başlatma emrini verdiği ana ilişkin fotoğraflar, Cumhurbaşkanlığı tarafından Twitter hesabından paylaşıldı. Erdoğan'ın, makamında harekatı başlatma emrini verdiği ana ilişkin çekilen fotoğraflar, "Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Barış

Pınarı Harekatı'nın başlama emrini verdi" notuyla paylaşıldı.

LİDERLERE BİLGİ VERDİ

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada ise "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu telefonla arayarak bilgi vermiştir" denildi.