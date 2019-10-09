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Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı başlamıştır (2)
'MEHMETÇİKLERİMİZİN ALINLARINDAN ÖPÜYORUM' Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatına ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından...
POLİTİKA 09.10.2019, 16:23
'MEHMETÇİKLERİMİZİN ALINLARINDAN ÖPÜYORUM'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Barış Pınarı Harekatına ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unusurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.
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