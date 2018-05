Erdoğan: Bana icazeti Pensilvanya değil halkım verdi

Hasan KIRMIZITAŞ- Taha AYHAN, Mahir ALAN/MALATYA, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran öncesi Malatya'da düzenlediği mitingde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirdi. AK Parti'nin kuruluşu için Pensilvanya'dan icazet aldığını iddia eden Muharrem İnce'yi eleştiren Erdoğan, "İspat edemezsen 'namertsin' dedim, hala ispat edemedi. Niye yalan söylüyorsun? Genel başkanın yalancı diye sen de yalancı olmaya mecbur musun? Sayın İnce, bana icazeti Pensilvanya değil halkım verdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçakla geldiği Malatya'da, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya Valisi Ali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, otobüsle kent merkezindeki miting alanına ilerlerken, kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. Miting alanında güvenlik önlemleri eşliğinde kürsüye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yağmur yağışına rağmen tezahüratlarda bulunanları selamladı. Miting boyunca 2 bin güvenlik gücünün görev aldığı miting çevresinde havadan da polis helikopteri uçuş yaptı. Mitinge katılanlar, Türk bayrağı ve Ak Parti flamaları salladı.

Bir saat gecikmeli olarak miting alanına gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, zamanında geldiklerini ancak havaalanından miting alanına kadar sevgi gösterisi nedeniyle geciktiklerini anlattı. Yolda gelirken 'Malatyaspor ortak payda' şeklinde pankart gördüğünü anlatan Erdoğan, "Malatyaspor'a ne yaptıysa yine AK Parti yaptı. Malatya stadını biz yaptık ve Malatyaspor'da hakkını veriyor" dedi.

'ONLAR LAF ÜRETİR, BİZ İCRAAT'

Konuşmasının başında AK Parti iktidarlarında Malatya'ya yapılan hizmetleri anlatan Erdoğan, "Geçtiğimiz 16 yılda ülkemizi her alanda 3,5 kat büyüttük. 20 yıl öncesinin Malatya'sını düşünüyorum. Nerede o Malatya nerede bugünkü Malatya. Altyapısı üst yapısıyla bugün bambaşka Malatya var. 2023 hedeflerimize ulaşarak, ülkemizi 2 kat daha büyütmeye talibiz. Hizmet siyaseti yaptık yapacağız. Millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geliyoruz. Bugüne kadar bu anlayışla çalıştık 24 Haziran'da da yeniden hizmet için, yatırım için, proje için destek istiyoruz. Malatya'ya 16 yılda birçok hizmet ve yatırım yaptık. CHP bu yatırımları yaptı mı buraya? CHP'de laf var o kadar. Biz yaparız, onlar laf üretir biz icraat üretiriz. Onlar laf üretir, biz icraat. İşte CHP bu, AK Parti bu" diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU'NA SSK ELEŞTİRİSİ

Konuşmasında kente yapılan sağlık tesislerini görüntülerle anlatan Erdoğan, Malatya'yı sağlık turizminin en önemli merkezlerinden birisi yapmayı hedeflediklerini ifade etti. Erdoğan, bu sırada şehir hastaneleri görüntülerinin yerine eski SSG hastanelerinin gösterilmesini isteyerek, "Bay Kemal'in SSK Genel Müdürü olduğu zamanki görüntüleri vermeniz lazım" dedi. Bunun üzerine ekrana yansıtılan görüntüleri izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu da Bay Kemal'in Genel Başkan olduğu zamanki hastanelerin hali" dedi. Erdoğan, bu sırada görüntülerde genel müdür olarak SSK hastanelerinin 10 yıl önce daha iyi olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu'nu, " '10 yıl önce daha iyiydi, şimdi benim genel müdürlüğümde daha kötü oldu.' diyor. Zavallı, zavallı. Şikayet makamında değil şikayetleri düzeltme makamındasın Bay Kemal" sözleriyle eleştirdi.

'CHP ZİHNİYETİNİ MİLLETİMİZ İYİ HATIRLIYOR'

Konuşmasında CHP ve Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:

"Türkiye'ye hizmet etmek, projeler hayata geçirme şansına öyle her fani sahip olmaz. Bazıları bu fırsatı yakalar, kimi beceriksizliğinden, kimi kifayetsizliğinden, kimi ahlaksızlığından batırır gider. Tıpkı CHP'nin başındaki zat gibi. SSK'ya Genel Müdür yaptılar, batırdı gitti. İstanbul'u bu partiden nasıl teslim aldığımızı biliyorsunuz. Neydi çöp dağları. Ümraniye'de çöp dağları patladı 39 vatandaşımız hayatını kaybetti. Kim vardı CHP. CHP zihniyetinin bu ülkede ne zaman iş başına gelse kriz, yolsuzluk, yoksulluk, yokluk, gerilim ile yerle yeksan ettiğini milletimiz çok iyi biliyor. Bu ülkede dikili ağacı olmadığı için şimdi çıkmış bizim eserlerimize çamur atıyor ya da sahip çıkmaya çalışıyor. Çıkmış şimdi İstanbul'da 3'üncü havalimanına ne gerek var diyor. Dünya nefesini tutmuş takip ediyor ama o 'ne gerek var' diyor. Ülke başarısını küçültmeye çalışıyor. Kanal İstanbul'a, şehir hastanelerine, bölünmüş yollara, tünellere, havalimanlarına ne gerek var diyorlar. CHP'nin başındaki zat 2001 yılında uçak inmeyen, yolcusu olmayan havalimanı diyerek Sabiha Gökçen Havalimanı'nı eleştiriyordu. O zaman o havalimanına uçak inmiyordu doğru ama biz geldik Sabiha Gökçen yetmez oldu. Sabiha Gökçen'i büyüttük şimdi yeni pist, terminal binaları yapıyoruz. Ey Kemal iş bilenin kılıç kuşananındır. Bunların birde cumhurbaşkanı adayı var o da genel başkanıyla yarışıyor. Neymiş köprü yapmak kolaymış, 4'üncü boğaz köprüsünü de o yaparmış. İlk köprüde Demirel'in, 2'inci köprüde Özal'ın 3'üncü köprüde de benim karşıma dikildiniz. Senin partinin ömrü boğazda dizili köprülerin inşasını engellemeye çalışmakla geçti."

'SEN YÖNETİLENSİN, BİZ YÖNETEN'

Seçim bildirgelerini baştan sona teknoloji, sanayi, bilim ile donattıklarını CHP'nin bildirgesinde ise bunların geçiştirildiğini anlatan Erdoğan, CHP adayı İnce'ye yönelik eleştirilerini şöyle sıraladı:

"Mesela savunma sanayinden bahsetmemişler. Senin fizik öğretmeni olman bu işleri halletmeye yetmez. Birileri kulaklarına üflüyor, çıkıp meydanlarda esip yağıyorlar ama arkası boş. 193 ülkeye otomotiv sektörü ihracat yapıyor ama bunların haberi yok. Son 12 yılın ihracat şampiyonu otomotiv sektörü ama haberi yok. Bugün 60 bin istihdamı ile yüzde 88 kapasite kullanım olanağı ve 124 tasarım merkez ile gurur verici otomotiv sektörüne sahip olduğumuzu bilmiyorlar. Çünkü tembeller, parti içi kavga, hizip çekişmesinden zaman bulamadıkları için boş boş konuşuyorlar. Bu vesile ile kendilerini yerli otomobil konusunda bilgilendirmiş olalım. Tesla otomobil var ya onun patronu ziyaretime geldi. Bu konuları onunla konuştuk. Şimdi diyor ki Erdoğan 20 yıl geriden geliyor. Muharrem Efendi bizim hayatımız bu işleri yönetmekle geçti, sen yönetilensin biz yöneten."

'BANA İCAZETİ HALKIM VERDİ'

Erdoğan, konuşmasının son bölümünde Muharrem İnce'nin AK Parti'nin kuruluşunda Pensilvanya'dan icazet aldığı yönünde iddiada bulunduğunu ve kendisinin de ispatlamasını istediğini hatırlattı. İnce hakkında hemen dava açtığını dile getiren Erdoğan, şöyle dedi:

"Bu Muharrem İnce diyor ki ben AK Parti'yi Pensilvanya'dan icazet alarak kurmuşum. Dedim ki Sayın İnce, şimdi sen bu iddianı ispat edemezsen namertsin dedim, hala ispat edemedi. En sonunda dün bir yazarın kitabından bir cümle almış o yazar da cevap veriyor ve iddianın kendisine ait olmadığını soyut ifade olduğunu söylüyor. E be İnce, şimdi sen bu iddianı ispatlamadığına göre, davayı açtım, yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Niye yalan söylüyorsun? Çok saygın bir annesi var, öyle zannediyorum ki annesi de bu yalandan hasta olur. Niye yalan söylüyorsun. Genel başkanın yalancı diye sen de yalancı olmaya mecbur musun? Hadi bakalım ispat et. Şimdi davayı açtım, ben neden icazet alacağım. Hayatım siyasetin içerisinde geçti dolayısıyla yol arkadaşlarım, dava arkadaşlarım beraberce konuştuk kararımızı verdik cezaevinden çıktıktan sonra partimizi kurduk. Partimizi kurduktan 16 ay sonra siz bizi iktidar yaptınız. Sayın İnce bana icazeti Pensilvanya değil halkım verdi. Ama onlar bu işten anlamaz. Onlar halk ifadesini partilerinin tabelasında kullanırlar. Halk nedir bilmezler. Yalan, iftira, dün söylediğini bugün inkar etmeyi, milletle kavgayı bilirler, başka bir işe de yaramazlar."

