Erdoğan, Azerbeycan Cumhurbaşkanı ve Gana Devlet Başkanı ile görüştü

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ile telefonda görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ele alınarak bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ele alınarak bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.