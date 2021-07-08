Erdoğan: Avara dolaşanlara memleketi teslim etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada "İstikametini kaybetmiş avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Gezi olaylarındaki amaç neyse ekonomimize yönelik saldırılardaki amaç da odur.

15 Temmuz darbe girişiminin gerisindeki sinsi gaye ile ekonomimizi krize sokma planlarındaki hedef aynıdır.

Önümüzdeki dönemde salgının küresel düzeydeki seyrine, ekonomideki gelişmelere ve diğer hususlara bakarak milletimiz için ilave destek adımları atabiliriz.

Dünyanın en güçlü ülkeleri arasına girmek için 2023 virajını kazasız belasız dönmemiz gerekiyor. Bu bakımdan 2023 seçimleri çok önemli hale gelmiştir.

Seçimlere kadar önümüzde yaklaşık 2 yıllık vakit var. Sizlerden bu vaktin her gününü, her anını en verimli, en etkili, en dolu şekilde değerlendirmenizi istiyorum.

2023'e eğer kararlı şekilde hazırlanacaksak bizim için şurada son iki durak var. Bu 2021'dir, 2022'dir. 2023 tamamen seçim yılıdır.

Meclis'in ara vermesiyle birlikte hepimiz arazide, meydanlarda olacağız.

İstikametini kaybetmiş, avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz."