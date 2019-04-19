Erdoğan: Asıl gündemimize odaklanmamız şarttır (2)

'TÜRKİYE İTTİFAKI OLARAK HAREKET ETMELİYİZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verdi:

"Gücümüzü Milletten alarak, daima ortak akla, ortak vicdana, milletimizi bir araya getiren ortak değerlere vurgu yapacak; kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden siyaset yelpazesindeki herkesle Türkiye ortak paydasında buluşmanın mücadelesini vereceğiz. 2023 Türkiye’sini inşa edecek olan yine milletimizin bizatihi kendisidir. Ülkemizin bekasını ilgilendiren meselelerde, siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa koyarak, 82 milyon hep birlikte Türkiye ittifakı olarak hareket etmeliyiz."