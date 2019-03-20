Erdoğan: Ankara'da Pandora'nın kutusu açılmıştır (2)

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankapark 'Wonderland Eurasia' açılış töreni sonrası partisinin Ankara İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan'a, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Ankara milletvekilleri eşlik etti.

Erdoğan, ziyarette Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'la birlikte partisinin Ankara ilçe başkanlarıyla video konferans yöntemiyle toplantı yaptı. Ardından da il başkanlığında bulunan gençlerle görüştü. Gençlere, Türkiye'nin akıllı ve vicdanlı nesillere ihtiyacı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim ile birlikte görevini devredecek olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'ya hizmetleri için teşekkür etti.

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