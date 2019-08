Erdoğan: Ağustos ayının son haftasını büyük bir gurur ve onurla  kutluyoruz

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi ve Zafer Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı ve Büyük Taaruz'un zaferle sonuçlandığı Ağustos ayının son haftasını, büyük bir gurur ve onurla Zafer Haftası olarak kutluyoruz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü kutladığını bildirdi. Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:"Adaletli ve merhametli yönetimiyle kendisinden sonraki devlet adamlarına da örnek olan Sultan Alparslan, asırlar boyu Anadolu topraklarında egemen olan barış, hoşgörü ve sevgiyi esas alan anlayışın öncüsü olmuştur. Bu kutlu zaferle Anadolu'yu ebedi yurdumuz yapan kahraman ecdadımız, dünya tarihine damga vurmuş büyük bir medeniyet kurmuş, Türkiye Cumhuriyeti bu sağlam temeller üzerinde yükselmiştir. Kahraman ecdadımızdan aldığımız ilhamla bizler de geleceğe emin adımlarla yürürken, adaleti, barışı ve hoşgörüyü her şeyin üstünde gören bir anlayışı benimsedik. Cumhuriyetimizi daha aydınlık yarınlara taşırken, Malazgirt ruhu her zaman yol göstericimiz olacaktır. Bu düşüncelerle Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde, büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor; tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."ZAFER HAFTASIErdoğan, 26 Ağustos Zafer Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında ise, şunları kaydetti: "Malazgirt Zaferi'yle Anadolu'yu yurt edinen aziz milletimiz, İstiklal Savaşı'yla bu toprakların ebediyen yurdumuz olarak kalacağını tüm dünyaya ilan etmiş, 30 Ağustos'ta elde edilen destansı zaferle birlikte, hepimizin ortak mirası olan Cumhuriyetimizin temelleri atılmıştır. Malazgirt Zaferi'nin kazanıldığı ve Büyük Taaruz'un zaferle sonuçlandığı Ağustos ayının son haftasını, büyük bir gurur ve onurla Zafer Haftası olarak kutluyoruz. Tarih boyunca birlik ve beraberliğimizi yıkmaya tevessül eden her türlü girişimi, her türlü saldırıyı boşa çıkaran aziz milletimiz, 1071'de Malazgirt Zaferi'yle başlattığı şanlı yürüyüşü 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da elde ettiği büyük zaferle taçlandırmıştır. Bu zafer, aziz milletimize aydınlık bir geleceğe ulaşma yolunda önemli hamleleri hayata geçirme moral ve gücünü vermiş; Cumhuriyet'in ilanının ardından hızla, ilerleme ve gelişme yolunda adımlar atılmaya başlanmıştır. Ecdadımız bizlere vatan ve bayrak sevgisini, kahramanlık ve cesareti kutsal bir miras olarak bırakmıştır. Gelecek nesillere aktarılacak olan bu yüce hasletler, geleceğe yürüyüşümüzde her zaman yolumuzu aydınlatacak, bizleri güçlü kılacaktır. Zafer Haftası vesilesiyle, Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyor; vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."