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Erdoğan, Adalar'daki atları faytonların boyunduruğundan kurtaracağız

   Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İstanbul,() CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,  "Atları faytonların boyunduruğundan kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yapıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin...

Erdoğan, Adalar'daki atları faytonların boyunduruğundan kurtaracağız

 

 Gülseli KENARLI - Harun UYANIK / İstanbul,()
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan,  "Atları faytonların boyunduruğundan kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yapıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Yenikapı'da düzenlediği "Büyük İstanbul Mitingi"nde konuşuyor. Erdoğan, Adalar'daki faytonlarla ilgili çalışma yaptıklarını belirterek "Biliyorsunuz Adalar'da faytonlarda kullanılan atlarla ilgili vicdanı yaralayan görüntülere şahit oluyoruz. Bu konuda gerekli kararı aldık. Atları faytonların boyunduruğundan kurtarıp özgürlüklerine kavuşturmak için bir çalışma yapıyoruz. Biz hayvanlar için vakıf kurmuş, kuş evleri yapmış, peygamberi kedisi ölen bir çocuğa başsağlığına gitmiş bir medeniyetin çocuklarıyız. Yeni düzenlemelerle hayvanseverler, ister ev, ister sokak... Bunlar üzerindeki çalışmaları 5119 sayılı yasayı çok daha farklı bir şekilde ele alıp değerlendireceğiz. Burada birşey önem arz ediyor. Bu operatör (Sakarya) bugün tutuklandı. Sapanca'daki olaya ilgili yargı tutuklama kararını verdi. O da tutuklandı. Olayın kabul edilebilir hiçbir yanı yok ama bu hassasiyeti göstermek çok çok önemli" diye konuştu.

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