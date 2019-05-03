İstanbul, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul etti.
Erdoğan, Abdullah Abdullah'ı kabul etti
İstanbul, () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul etti.
03 Mayıs 2019 Cuma 23:05
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