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Erdoğan ABD’de Yahudi kuruluş temsilcileriyle bir araya geldi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Yahudi kuruluş temsilcileri ile New York ve çevresinde yaşayan Türkiye Musevileri'ni kabul etti. Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı...

POLİTİKA 23.09.2019, 20:54
Erdoğan ABD’de Yahudi kuruluş temsilcileriyle bir araya geldi
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki Yahudi kuruluş temsilcileri ile New York ve çevresinde yaşayan Türkiye Musevileri'ni kabul etti.
Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'de ABD'deki Yahudi kuruluş temsilcileri ile gerçekleşen kabul, basına kapalı gerçekleşti. Yaklaşık 1,5 saat süren kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik yer aldı.

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