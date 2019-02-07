Erdoğan'a, İtalya, Macaristan ve İran Büyükelçisi'nden Güven Mektubu 

ANKARA () -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis ve İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand Güven Mektubu Takdim etti.
(FOTOĞRAF)
ANKARA () -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis ve İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand Güven Mektubu Takdim etti. (FOTOĞRAF)
07 Şubat 2019 Perşembe 16:41
ANKARA () -CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis ve İran Büyükelçisi Mohammad Farazmand Güven Mektubu Takdim etti.
(FOTOĞRAF)
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