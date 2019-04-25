Erdoğan'a Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi ile Arjantin Büyükelçisi'nden güven mektubu 

ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Elias R. Seruelle ve Arjantin Büyükelçisi Jorge A. Mastropietro ayrı ayrı güven mektubunu takdim etti.
(FOTOĞRAF)
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Elias R. Seruelle ve Arjantin Büyükelçisi Jorge A. Mastropietro ayrı ayrı güven mektubunu takdim etti. (FOTOĞRAF)
25 Nisan 2019 Perşembe 17:56
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, Dominik Cumhuriyeti Büyükelçisi Elias R. Seruelle ve Arjantin Büyükelçisi Jorge A. Mastropietro ayrı ayrı güven mektubunu takdim etti.
(FOTOĞRAF)
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