Erdoğan'a, Brunei Darüsselam Büyükelçisi güven mektubu takdim etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Brunei Darüsselam Büyükelçisi Mohammad Shafiee Bin Haji Kassım, güven mektubu takdim etti.
(FOTOĞRAF)
ANKARA ()
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Brunei Darüsselam Büyükelçisi Mohammad Shafiee Bin Haji Kassım, güven mektubu takdim etti. (FOTOĞRAF) ANKARA ()
08 Mart 2018 Perşembe 19:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Brunei Darüsselam Büyükelçisi Mohammad Shafiee Bin Haji Kassım, güven mektubu takdim etti.
(FOTOĞRAF)
ANKARA ()
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