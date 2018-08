Erdoğan: 400 proje yeni dönemin ateşleyici gücü olacaktır (2)

MUSUL VE BASRA BAŞKONSOLOSLUKLARI, YENİDEN FAALİYETE GEÇİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı'nın çalışmalarına ilişkin şunları söyledi:

"Dış politika vizyonumuza uygun şekilde, dünyadaki diplomatik misyonlarımızın sayısını 163'ten 240'a çıkardık. Yurt dışı temsilciliklerimizde, vatandaşlarımıza daha iyi, kaliteli ve saygılı hizmet verilebilmesini sağlayacak tedbirleri aldık. Dünyanın her köşesinde ülkemizin itibarını, milletimizin haysiyetini korumak için gereken adımları attık. Büyükelçilik ve konsolosluklarımızın yanı sıra, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi kurumlarımızla hizmet bandımızı genişlettik. Ülkemizin, geçtiğimiz yıl, insani yardımlar konusunda dünyada ilk sıraya çıkmış olmasının gerisinde, dış politikamıza getirdiğimiz yeni bakış açısı vardır. Bugün Türkiye, kriz ve felaket bölgelerinde bayrağı ilk aranan, kendisinden ilk yardım beklenen ülke durumuna gelmiştir. Türkiye'nin terör örgütleriyle yurt dışında yürüttüğü mücadele, diplomatik boyutuyla da kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Bu dönemde, PKK-YPG, FETÖ gibi terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi, finans kaynaklarının kesilmesi gibi konulardaki diplomatik girişimlerimiz sürüyor. Yurt dışındaki misyonlarımıza yönelik bilgilendirme, haritalandırma ve adli süreç çalışmalarına hız veriyoruz. Suriye'de güvenli hale getirdiğimiz bölgelere dönen misafirlerimizin sayısı, bu dönemde 250 bini bulacak. Münbiç konusunda Amerika ile yürüttüğümüz ortak çalışmaların, aramızdaki diğer sorunlardan etkilenmeden sürmesini bekliyoruz. Buradaki çalışmaların ilerlemesiyle, Münbiç'e de ciddi sayıda bir geri dönüş başlayacak. Irak'la ilişkilerimizi geliştirme kapsamında, Musul ve Basra Başkonsolosluklarımızı, 100 günlük dönem içinde yeniden faaliyete geçiyoruz. NATO'nun Irak'taki misyonuna da Türkiye'den bir komutan yardımcısı atanıyor. İsrail devletinin hukuk ve insanlık dışı saldırılarına maruz kalan Filistinli kardeşlerimize, her platformda destek olmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki günlerde başlayacak 10'uncu Büyükelçiler Konferansımızın konusunu 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Girişimci ve İnsani Dış Politika' olarak belirledik."

'ŞIRNAK VE ARTVİN'E DE DOĞALGAZ VERMEYE BAŞLIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın icraatlarına yönelik şunları kaydetti:

"Yaptığımız yatırımlarla elektrik enerjisinde kurulu gücümüzü yaklaşık 32 bin megavattan 87 bin megavata çıkardık. Ülkemize 530 yeni hidroelektrik santrali kazandırdık. Özellikle rüzgâr, jeotermal ve güneş enerjisi konusunda çok önemli mesafeler katettik. Şimdi buna nükleer enerjiyi ekliyoruz. Akkuyu'nun inşası sürüyor, ilk ünitesini 2023'te hizmete alıyoruz. Sinop'la ilgili çalışmalar devam ediyor.

Üçüncü nükleer enerji santralimizi Trakya'da kurmayı planlıyoruz. Mevcut doğalgaz ve petrol boru hatlarımıza ilaveten TANAP, Türk Akımı, Kuzey Irak Doğal Gaz Boru Hattı ve Doğu Akdeniz Boru Hattı gibi tarihi nitelikte projeleri hayata geçiriyoruz. TANAP'ın açılışını geçtiğimiz aylarda Eskişehir'de yaptık. Doğalgaz imkânından yararlanan şehirlerimizin sayısını 6'dan 78'e çıkardık. 100 Günlük İcraat Programımız çerçevesinde Şırnak ve Artvin'e de doğalgaz vermeye başlıyoruz. Doğalgaz depolama kapasitemizi artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında Tuz Gölü'ndeki depoyu 450 milyon metreküpten 600 milyon metreküpe yükseltmek için teklifleri alıyoruz.

Akdeniz'de 1 derin deniz ve 1 sığ deniz sondajı başlatarak, bu bölgedeki haklarımızı koruma kararlılığımızı gösteriyoruz. Denizlerdeki hidrokarbon arama faaliyetleri için ikinci bir deniz sondaj gemisi alıyoruz. Ülkemizin yer altı kaynakları potansiyelini tespit edip ekonomiye kazandırma çalışmalarımızı 3 kat artırıyoruz. Soma ve Tunçbilek'teki üretim yapılmayan kamuya ait kömür sahalarını özel sektörün işletmesine açıyoruz. Yaklaşık 4,8 milyar dolar yatırım tutarı olan toplam 3 bin megavat gücündeki güneş enerjisi santralleri için yarışma ilanına çıkıyoruz. Eskişehir Alpu'da da 1000 megavat kurulu güce sahip bir termik santral inşası için ihaleye çıkıyoruz."

'BİR MİLYON ÇOCUĞUMUZU SPORTİF YETENEK TARAMASINDAN GEÇİRİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı icraatlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Spor tesislerimizin sayısını 1575'ten 5 bin 500'ün üzerine; lisanslı sporcu sayımızı 278 binden 8,5 milyona; spor kulübü sayımızı 6 binden 14 binin üzerine çıkardık. Sporu yaygınlaştırmak için 150 mahalle tipi spor sahası, 20 okula spor salonu yapıyor, 10 tane de futbol altyapı merkezini faaliyete geçiriyoruz. Yeni yapılacak 9 stadyumdan 1'inin yer teslimini, 3'ünün yıkımını, 5'inin de proje çalışmasını tamamlıyoruz. Okullarımızda sporu yaygınlaştırmak için 1 milyon çocuğumuzu sportif yetenek taramasından geçiriyoruz.

Gençlerimizin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine yönelik bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin düzenlendiği gençlik merkezlerimizin sayısını 64'ten 279'a çıkardık. Gençlik kamplarımızda misafir edeceğimiz 56 bin evladımızın kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlıyoruz. Karar alma süreçlerine katılımlarını sağlamak için 20 bin okulumuzda gençlik temsilcileri belirliyoruz. Yükseköğrenim gören gençlerimizin eğitimlerini daha iyi şartlarda sürdürebilmelerini için yurtlarımızın kapasitesini 182 binden 633 bine yükselttik. 100 Günlük İcraat Programımız kapsamında, yükseköğrenim yurtlarımızın yatak kapasitesine 75 bin ilave yapıyoruz. Kamu yararına çalışan dernek ve vakıfların yurtlarındaki 50 bin öğrenciye verdiğimiz beslenme yardımına barınma yardımını da ekliyoruz. Sivil toplum kuruluşlarının gençlik ve spor alanındaki 400 projesine destek veriyoruz. Lise ve üniversite öğrencisi 1001 gencimizin projelerini hayata geçirmelerine yardımcı oluyoruz."

'YASTIK ALTINDAN DÖVİZ, ALTINLARI ÇIKARIN TÜRK LİRASINA DÖNÜŞTÜRÜN'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın icraatlarına yönelik şunları kaydetti:

"Kişi başı milli gelirimizi 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara, yıllık ihracatımızı 36 milyar dolardan Temmuz ayı itibarıyla 163 milyar dolara çıkardık, kamu borçlarının milli gelire oranını yüzde 60'tan yüzde 8,4'e düşürdük. Ülkemiz büyüdükçe, geliştikçe, her alanda olduğu gibi makroekonomideki ölçeklerimiz de değişmiştir. Bugün artık Türkiye'nin daha iddialı hedefleri vardır, dolayısıyla buna uygun ekonomi politikalarına ihtiyacımız bulunuyor. Son yıllarda ardı ardına yaşadığımız gelişmelerin, ekonomi alanındaki programlarımızı yavaşlattığı bir gerçektir. Özellikle 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki hadiselerin hedefinde ekonomimizin de bulunduğunu görüyoruz.

Bunun için 100 Günlük İcraat Programımızı bütçe disiplininden taviz vermeden hazırladık. Kamu idarelerinin harcamalarında tasarrufu azami düzeye çıkartacak tedbirleri alıyoruz. Aynı şekilde kamu kurumlarının mali kaynaklarını tek hesapta izleyerek, kamu nakit yönetiminde verimliliği sağlıyoruz. Kamunun borçlanma maliyetlerini düşürmek de önümüzdeki dönemdeki bir başka önemli hedefimizdir. Yaklaşık 40 milyar liralık kamu kaynağını tek hesapta yöneterek, yılda 3 ile 4 milyar lira arasında ilave gelir elde etmeyi planlıyoruz. Kredi derecelendirme kuruluşlarının tamamen taraflı raporları sebebiyle karşılaştığımız zorlukları aşmak için, dış borçlanmada Çin piyasasına yöneliyoruz. Dış borçlanma işlemlerimizde ne kadar çeşitlendirmeye gidersek, risklerimizi o derece dağıtmış ve azaltmış olacağız. Bu doğrultuda ilk defa Çin Yuanı cinsinden tahvil ihracı yapıyoruz. Borçlanma maliyetlerinde sağlayacağımız avantajları, makroekonomik hedeflerimize ulaşmak için değerlendireceğiz. Kalkınma Bankası'nı, cari açığın düşürülmesine katkı sağlayacak yüksek katma değerli ve teknolojik ürünlerin üretimini destekleyecek bir bankacılık modeli doğrultusunda yeniden yapılandırıyoruz. Böylece, gelişmiş ülkelerdeki kalkınma bankacılığını ülkemize taşıyacak bir sistem oluşturuyoruz. Yatırımcı tabanını genişleterek, alternatif finansman kaynaklarına yöneliyoruz. Katılım bankalarının, kalkınma ve yatırım bankalarına faizsiz sistemle kaynak kullandırmasını temin ederek, bu sektörün büyümesini sağlıyoruz. İnteraktif Vergi Dairesi'nde verilen hizmet adedini 35'ten 45'e çıkartıyoruz. Ben buradan milletime tekrar sesleniyorum. Diyorum ki, yastık altından gelin dövizlerinizi çıkartın. Dolarlarınızı, altınlarınızı çıkartın. Gelin bunları TL'ye dönüştürün. Yerli, milli direnişi tüm dünyaya karşı ortaya koyun. Ben milletime inanıyorum. Bunu 2008, 2009'da da yaptılar. Şimdi aynısı yapacağına ben inanıyorum."

'EMNİYET TEŞKİLATIMIZ, BU VİRÜSTEN BÜYÜK ÖLÇÜDE TEMİZLENDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İçişleri Bakanlığı'nın icraatlarına yönelik şöyle dedi:

"Türkiye, tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar farklı ve tehlikeli terör örgütlerinin tehdidi altında olduğu bir dönemde, hiç şüphesiz, İçişleri Bakanlığımıza daha büyük görevler düşüyor. FETÖ'nün hedefindeki kurumlarımızın başında gelen Emniyet Teşkilatımız, hamdolsun, bu virüsten büyük ölçüde temizlendi. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da katılımıyla daha da güçlenen bakanlığımız, terör örgütlerine göz açtırmayacak şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Güvenlik ve istihbarat birimlerimiz arasındaki işbirliği ve uyumun zirveye ulaşmış olması, terörle mücadele operasyonlarımızın etkinliğini artırdı. 100 Günlük İcraat Programımız kapsamında, doğu sınırlarımızda halen devam eden fiziki güvenlik ve aydınlatma projelerini tamamlıyoruz. Güvenlik yollarımızın uzunluğunu yüzde 10 artırarak 2 bin 526 kilometreye çıkartıyoruz. Bürokrasiyi azaltmak amacıyla, vatandaşlarımızdan bakanlığın çeşitli işlemleri için talep edilen ve kaldırdığımız 750 belgeye ek olarak 295 belgeden de vazgeçiyoruz. Bakanlığın 15 ayrı hizmetini daha e-devlet üzerinden sunmaya başlanarak, önemli bir tasarrufa gidiyoruz. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi yüzde 20, Mobil Plaka Tanıma Sistemi yüzde 27 oranında yaygınlaştırıyoruz. E-Belediye projesiyle, belediyelerin yazılımlarının ortak bir platformda buluşturulması çalışmalarında yüzde 15 daha ilerleme sağlıyoruz. Terörle daha etkin mücadele için Elazığ ve Van'a ilave olarak Gaziantep'te de Jandarma Taktik İHA Komutanlığı kuruyoruz. Jandarma'ya, 2 genel maksat helikopteri ve 6 SİHA daha kazandırıyoruz.

FETÖ operasyonlarında elde edilen dijital materyallerden 300 bininin daha incelemesini tamamlıyoruz. Şahsa ve mala karşı işlenen suçların yüzde 1 azaltılmasını, bu türdeki suçların aydınlatılma oranlarının da yüzde 1 artırılmasını hedefliyoruz. Bunun için jandarma ve emniyetin balistik analiz sistemlerindeki ortak sorgu imkanlarını geliştiriyoruz. Emniyete 3 bin polis amiri, 22 bin 500 polis memuru, 7 bin bekçi; jandarmaya 500 subay, 4 bin 156 astsubay, 10 bin 175 uzman erbaş; sahil güvenlik komutanlığına 44 subay, 98 astsubay, 300 uzman erbaş alarak güvenlik birimlerimizi güçlendiriyoruz. Emniyet ve jandarmayı 459 yeni zırhlı araçla takviye ediyoruz."

'TURİZMDE YENİ PAZARLARA AÇILIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın icraatlarına ilişkin şunları söyledi:

"Turizm alanında, özel sektörümüzün gayretleriyle elde ettiğimiz başarılı sonuçlar, son dönemde yaşadığımız talihsiz hadiselerle bir parça gölgelenmişti. Sektörde, geçtiğimiz yıldan itibaren başlayan toparlanma, bu yıl adeta patlamaya dönüştü. 100 Günlük İcraat Programımız kapsamında, turizmde yeni pazarlara açılıyoruz. Nüfus ve ekonomi olarak dünyanın en büyük gücü haline gelmiş olan Çin'in turizm pazarındaki payımızı artırmak için eylem planı hazırlıyoruz. Turizm yatırımlarımızı geliştirmeye yönelik projelerle daha büyük sıçramaların altyapısını kuruyoruz. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin ihalesini sonuçlandırarak, bu önemli projeyi bir an önce tamamlamak için gereken adımları atıyoruz. Kuleli Askeri Lisesi'nin müzeye dönüştürülmesi için gereken rölöve projelerini tamamlıyoruz. Bu dönemde 30 kütüphaneyi millet kıraathanesine dönüştürme işini bitiriyoruz. Yurt içi ve yurt dışında devam eden 9 restorasyon çalışmamızı nihayete erdiriyoruz. İstanbul'da kültürel mirasımızı korumaya yönelik 14 projeyi daha tamamlıyoruz.

Şanlıurfa'daki Göbeklitepe Ören Yeri'ni ziyarete açıyoruz. İzmir-Bornova, Sinop ve Tekirdağ'daki 3 yeni kültür merkezinin inşasını bitiyoruz. Bosna-Hersek'teki Sokullu Mehmet Paşa, diğer ismiyle Drina Köprüsü'nün restorasyonunu, Kırgızistan'daki Dostluk Hastanesi'nin inşasını tamamlıyoruz."

'ÜLKE GENELİNDE YİRMİ BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN DAHA ATIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın icraatları için şöyle konuştu:

"Yeni dönemde üzerinde hassasiyetle eğileceğimiz hususlardan biri de bu olacaktır. 100 Günlük İcraat Programımız kapsamında tüm okullarımızda tam gün eğitim gören öğrenci sayısını yüzde 68'den yüzde 71'e yükseltiyoruz. Ülke genelinde yirmi bin sözleşmeli öğretmen daha atıyoruz. Okullarımızı daha güvenli hale getirmek için 700 eğitim kurumumuzu daha Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegre ediyoruz. Güvenlik önceliği olan 30 bin okulumuzdan başlayarak, her okulumuzda en az bir polis memuru görevlendiriyoruz. Öğretmenlerimizin mesleki ehliyet ve liyakatini güçlendirmek için yüksek lisans oranını artırıyoruz. Eğitim yöneticiliğinde profesyonel sisteme geçiyoruz. Bir türlü çözemediğimiz yabancı dil eğitimini etkin şekilde verebilmek için, hem öğretmenlere, hem de öğrencilere yönelik yeni yöntemler devreye alıyoruz. Okul öncesi eğitiminden üniversiteye kadar her aşamada öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve becerilerinin gelişimini izlemek ve yönlendirmek için yeni bir sistem kuruyoruz. Bu çalışmaya, Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığımız da destek veriyor. Bakanlığın yapısını, mevzuatını ve insan kaynağını yeniden yapılandırmak için büyük bir veri sistemi oluşturuyoruz. Her okulun kendi şartları içinde geliştirilmesini sağlamak için kriterler belirliyor, destekleri buna göre sağlıyoruz.

Mesleki eğitimde organize sanayi bölgeleri ve üniversitelerle işbirliğini güçlendiriyoruz. Ölçme ve değerlendirme sistemimizi uluslararası sıralamalarda yükseltmek için gereken adımları atıyoruz."

'ANKA'DAN 4, SİHA'LARDAN DA 6 ADET DAHA ORDUMUZUN KULLANIMINA SUNUYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanlığı'nın icraatlarını şöyle sıraladı:

"100 Günlük İcraat Programının kamuoyunda en çok merak edilen konu olan bedelli askerlikle ilgili kanun çıktı. Kanunun uygulamasıyla ilgili süreç Milli Savunma Bakanlığımız tarafından yürütülüyor. Yükseköğrenime kayıtlı öğrencilerimizin askerlik durumlarıyla ilgili işlemlerin e-devlet sistemi üzerinden yapılabilmesini temin ediyoruz. Gazilerimize hizmet verecek Gazi Uyumevi'nin ihalesi yapıyoruz.

Sınırlarımız içindeki mayın ve patlamamış mühimmatlar sebebiyle kullanılamayan 1,6 milyon metrekare alanın temizlik çalışmalarını başlatıyoruz. MİLGEM Projesi'nin 3'üncü gemisi Burgazada Korveti'ni, 27 Eylül'de Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim ediyoruz.

Yerli ve milli eğitim uçağımız HÜRKUŞ'u, Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alıyoruz. Milli İnsansız Uçak ANKA'dan 4 adet, SİHA'lardan da 6 adet daha ordumuzun kullanımına sunuyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan bugüne kadar askerliğe müracaat edememiş olanların da dövizle askerlik hizmetinden faydalanabilmesini sağlıyoruz. Harita Genel Müdürlüğü'nün yerli harita-görüntüleme sistemleri olan HGM-Küre ve HGM-Atlas'ı tüm internet kullanıcılarının hizmetine sunmaya başlıyoruz."

'ACİL İHTİYAÇ OLAN VE YAYGIN KULLANILAN AŞILARIN ÜLKEMİZDE ÜRETİMİ İÇİN PROJE ÇAĞRISINA ÇIKIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'nın icraatları için şunları kaydetti:

"Yoğun bakımlardaki sıkışıklığı gidermek için 500 yeni yatağı daha hizmete alıyoruz. Kronik hastalıkları ve risk faktörlerini azaltarak sağlıklı nesiller yetiştirmeye yönelik çalışmalar başlatıyoruz. Türkiye'yi sağlık turizminde marka haline getirmek için, bu alanda faaliyet gösteren kurumların sayısını artırıyor, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi'ni kuruyoruz. Sağlık Market uygulamasıyla, bu alandaki sarf malzemelerinin teminini kolaylaştırıyoruz. Kamu hastanelerinin acil servislerindeki yığılmayı engellemek için gereken önlemleri alıyoruz. Obezite ile mücadeleyi yaygınlaştırıyoruz. Acil ihtiyaç olan ve yaygın kullanılan aşıların ülkemizde üretimi için proje çağrısına çıkıyoruz. İlaçta ve tıbbi cihazda, çok uluslu şirketler için yerelleşmeyi, kendi firmalarımız için de yerlileşmeyi ve millileşmeyi teşvik edecek bir sistem kuruyoruz. Aile Hekimliği'ni, başvuru oranını yüzde 40'a çıkartacak şekilde güçlendiriyoruz. Evde sağlık hizmetlerinden yararlanan hasta sayısını, yüzde 20 artışla, 1 milyon 200 bin kişiye çıkartıyoruz."

'KOBİLERİMİZE VERDİĞİMİZ DESTEĞİ ARTIRIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın çalışmalarını şöyle sıraladı:

"100 Günlük İcraat Programı kapsamında yüksek teknolojili ürünlere destek sağlamak için fon şirketleriyle protokoller imzalıyoruz.

Stratejik ürünler başta olmak üzere yazılımdan makine teçhizatına kadar her alanda KOBİ'lerimizin yanında olacağız. Türkiye Uzay Ajansı'nı kuruyoruz. Böylece ülkemiz, uzay çalışmalarında daha etkin bir şekilde yerini alabilecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan füzeler, hassas güdüm kitleri, elektronik kripto anahtarları gibi savunma sanayi projelerinin teslimini hızlandırıyoruz. Yerli uydularımız için projeler geliştirecek Uzay Teknolojileri Optik Sistemler Araştırma Merkezi'ni açıyoruz. Yüksek güçlü lazer silah sistemlerinin araca takılı testlerine başlıyoruz. Milli Güvenli Veri Depolama Sistemi'ni üniversitelerimizin ortak kullanımına sunuyoruz. Milli güvenli mesajlaşma sisteminin testlerini, TAİ, TÜBİTAK, BİLGEM, MAM gibi kritik kurumlarımızda gerçekleştiriyoruz. En büyük tematik teknoparkımız olan 3,5 milyon metrekare alanda kurulan Bilişim Vadisi'nin ilk etabının ikinci kısmını tamamlıyoruz. Sanayi İşbirliği Programı kapsamında, kamu ihalelerine hazırlanan firmalarımızı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla birlikte yerlileştirme ve teknoloji kazanımı fırsatından faydalanmaya davet ediyoruz. Kamu ihalelerinde yerli ürünlere getirdiğimiz yüzde 15'lik fiyat avantajı, tüm kurumlarımız tarafından en etkin şekilde uygulanmasını sağlıyoruz. Teknoparklarda Ar-Ge çalışması yapan şirketlere verdiğimiz TÜR belgesi, işbitirme yeterliliği olarak mutlaka kabul edilecektir. Mevzuatımızda zaten mevcut olan bu imkanların kullanılabilmesini yakından takip ediyoruz. Ayrıca, sanayicilerimizin üzerindeki finansman yükünü azaltmak için de çalışma başlatıyoruz."

'KIRSAL KALKINMAYA 710 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLIYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın icraatları konusunda şunları dedi:

"100 Günlük İcraat Programımızla kırsal kalkınmaya yönelik 7 projeye 710 milyon lira destek sağlıyoruz. Damızlık koyun projesi kapsamında, üreticilerimize Ziraat Bankası kredisiyle 50 bin koyun veriyoruz. Tamamlanan sulama projeleriyle 8 bin 300 hektar alanı daha sulamaya açıyoruz. Böylece 8 bin 500 kişiye ilave istihdam sağlıyoruz. Basınçlı sulama sistemlerini yaygınlaştırmak için de 100 dekar alan için 250 milyon lira destek veriyoruz. Silvan Projesi'nin en önemli kısımlarından olan 13,4 kilometre uzunluğa ve 10 metre çapa sahip Silvan Tünellerinin ihalesini tamamlıyoruz. Kralkızı-Dicle, Mardin-Ceylanpınar Ovaları, Suruç, Bozova gibi önemli sulama projelerinde biten kısımları hizmete sunuyoruz. Diyarbakır-Ergani, Edirne Çokal Barajı 5'inci Kısım, Sivas-Divriği ve Alanya İçmesuyu projeleriyle 344 bin vatandaşımıza temiz ve yeterli içme suyu sağlıyoruz. Yaklaşık 40 bin hektar alanda daha arazi toplulaştırma çalışmalarını bitiriyoruz. Ergene Nehri'nin suyunu temizlemek için yürüttüğümüz proje kapsamında Marmara Derin Deşarj Sistemi'ni tamamlıyoruz. Sudan'da ülkemize tahsis edilen 780 bin hektar tarım arazisini yatırımcılarımıza açmak için 12 bin 500 hektarlık alanda kurulacak örnek çiftlikle ilgili ortak şirketi faaliyete geçiriyoruz."

'YENİ DÖNEMDE ÖNCELİĞİMİZ ÇİN, MEKSİKA, RUSYA VE HİNDİSTAN PAZARLARIDIR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Bakanlığı'nın icraatlarını şöyle sıraladı:

"Her zaman olduğu gibi yeni dönemde de ihracatçımızın, girişimcimizin, esnafımızın, sanatkârımızın, üreticimizin yanında olmayı sürdürecektir. Türk ekonomisinin lokomotifi olan ihracatı geliştirmek, yeni dönemde de önceliklerimizin başında yer alıyor.

Eximbank'ın müşteri sayısını ve bunun içindeki KOBİ payını artırıyoruz. Yeni dönemde önceliğimiz Çin, Meksika, Rusya ve Hindistan pazarlarıdır. Bunun için gereken ülke stratejilerini ve eylem planlarını hazırlıyoruz. İhracatçıların işlemlerinin kendi tesislerinde yapılması uygulamasına başlıyoruz. Hava, deniz ve demir yoluyla transit taşımalarda beyanname zorunluluğunu kaldırıyor, kara yolunda ise ihracat refakat belgesine geçiyoruz. İhracat için gereken belgelerin bir bölümünün daha elektronik ortamda düzenlenebilmesini sağlıyoruz. Ticaret hacmimizi artırmak için Türkiye Ticaret Merkezi açılabilecek 35 yeni ülke ve şehir belirliyoruz. Yazılım, bilişim, sağlık, eğitim, film yapımı ağırlıklı yeni nesil ihtisas serbest bölgeleri kuruyoruz. Adana-Yumurtalık'ta bir milyar dolarlık petrokimya tesisi yatırımı için arazi tahsisini yapıyoruz. E-ticarete konu ürünlerde Türk Malı imajının korunmasına yönelik uygulamalar geliştiriyoruz.

Dış ticaretimizde yerel paraların kullanımının artırılmasına ve barter ticaretine yönelik ülke bazlı tedbirler alıyoruz. Esnaf ve sanatkârlarımızın e-ticaret işlem hacmindeki payının artırılmasına yönelik destek programı başlatıyoruz. Ürün İhtisas Borsası'nın gelecek yıl işler hale getirilmesine yönelik çalışmaları tamamlıyoruz. Gümrük kapılarının modernleştirmeye devam ediyoruz.

Pazarlama odaklı, soğuk zincir kapasitesi yüksek modern toptancı hallerinin inşası ve işletilmesi ile üretici örgütlerinin buralardaki pazar paylarının artırılmasına yönelik adımları atmaya başlıyoruz."

'İCRAAT PROGRAMIMIZIN EN ÖNEMLİ MADDESİ, İSTANBUL'DAKİ HAVALİMANIMIZIN 29 EKİM'DE HİZMETE GİRECEK OLMASI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın icraatlarını şöyle sıraladı:

"100 Günlük İcraat Programımızın en önemli maddesi, İstanbul'daki yeni havalimanımızın 29 Ekim'de hizmete girecek olmasıdır. 21 Haziran'da yeni havalimanımıza ilk inişi yaparak, çalışmaları yerinde görme imkanı bulmuştuk. Pistler, terminal binası ve diğer birimlerde son çalışmalar yapılıyor. İnşallah 29 Ekim'de, çok kısa bir sürede Atatürk Havalimanı'nı buraya taşıyoruz.

Kanal İstanbul Projesi'nin ÇED ve Etüt Proje işlerini tamamlıyoruz. İnşallah bu tarihi projenin de en kısa sürede ihalesini yapıp temelini atacağız. İstanbul'a bir başka sözümüz olan 3 katlı Büyük İstanbul Tüneli'nin yap-işlet-devret modeli ile inşası için ihaleye çıkıyoruz.

Muş ve Kahramanmaraş havalimanlarının terminal binalarını bitiriyor. 'Muş Havalimanı demeyelim' dedik arkadaşlara, 'Sultan Alparslan Havalimanı koyalım' dedik oranın adını. Yakışır. 26 Ağustos'ta Malazgirt’teyiz."

'EKONOMİ İLE SÖYLENENLERE BAKMAYIN'

100 günlük icraat programının sunumunu tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Sizlerin de şahit olduğu gibi, 100 günlük icraat programımızı özetin özeti mahiyetinde anlatmamız bile bir hayli uzun sürdü. Türkiye'nin vakit kaybına tahammülü yoktur. Ekonomi ile illgili söylenenlere, karalamalara bakmayın. Biz bu işlerin hepsini evelallah aştık, aşıyoruz ve aşacağız. Biz Türkiye'yi sadece ekonomisiyle, altyapısıyla, üstyapısıyla, insan gücüyle büyütmekle kalmadık. Bizim ülkemize ve milletimize asıl hizmetimiz, asırlardır yaşadığımız bozgun, gerileme, kayıp, moralsizlik iklimini tersine çevirmiş olmamızdır. Yeni dönemin ve 100 günlük icraat programının hayırlı olmasını diliyorum."