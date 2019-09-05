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Erdoğan, 22 Ekim'de Japonya'yı ziyaret edecek  

CUMHURBAŞKANLIĞI Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito'nun 22 Ekim'de düzenlenmesi planlanan tahta çıkış töreni vesilesiyle Japonya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek.   

POLİTİKA 05.09.2019, 15:30
Erdoğan, 22 Ekim'de Japonya'yı ziyaret edecek  
CUMHURBAŞKANLIĞI Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japon İmparatoru Naruhito'nun 22 Ekim'de düzenlenmesi planlanan tahta çıkış töreni vesilesiyle Japonya'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. 


 

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