Erbakan: Cumhuriyet tarihinin en borçlu dönemini yaşıyoruz

KAHRAMANMARAŞ'ta partisinin 1'nci olağan kongresinde konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Bakanı Fatih Erbakan; devletin, belediyelerin, vatandaşların ve özel sektörün borçlu olduğunu belirterek, "Cumhuriyet tarihinin en borçlu dönemini yaşıyoruz. Vatandaşın, devletin, özel sektörün, belediyelerin uçan kuşa borcu var" dedi.Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleşen kongre, divanın oluşturulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye gelen Fatih Erbakan, devletin birçok asli görevini yerine getiremediğini söyledi. Devletin asli görevlerinden en önemlisinin adaletin tesis edilmesi ve kuvvetin değil, hakkın ve haklılığın üstün tutulduğu bir adalet sisteminin hayata geçirilmesi olduğunu belirten Erbakan, "Ancak bugün Türkiye'mizde adalet sistemine baktığımızda adalet mekanizmasının Türkiye'de can çekiştiğini görüyoruz. Adaletin karaborsaya düştüğünü görüyorum. Bizler yakinen biliyoruz ki bugün Ankara'da adli mercilerde dosya takibi yaparak milyonlar kazanan hukuk büroları kurulmuş. Bugün artık hukuku iyi bilen değil, ilişkileri iyi olan avukatların revaçta olduğu bir döneme geçilmiş. Hak, hukuk pazara düşmüş, hukuka güven kalmamış, adalet kara borsaya düşmüş. Sadece adalet mekanizmasında değil. Devlette, belediyelerde, bürokraside de adalet kalmamış. Adam kayırma ve torpil had safhada, ehliyet ve liyakat bunlar geçer akçe değil. Dört tane kriter var geçerli olan. Akrabalık, hemşerilik, yandaşlık ve torpil. Adalet yoksa kardeşlik olmaz. Adalet yoksa yaşanabilir bir Türkiye olmaz, adalet yoksa devlet olmaz" diye konuştu.Ekonomik değerlendirmelerde de bulunan Fatih Erbakan; 16 senede hükümetin borcunun 5 misli, özel sektörün 25 misli, vatandaşların bankalara olan borcunun ise 80 misli arttığını ve hepsinin toplam borcunun 1 trilyon dolar seviyesine ulaştığını ifade ederek şöyle devam etti:"Cumhuriyet tarihinin en borçlu dönemini yaşıyoruz. Vatandaşın, devletin, özel sektörün, belediyelerin uçan kuşa borcu var. Bu 1 trilyon dolarlık borç dolayısıyla Türkiye olarak devletiyle, milletiyle özel sektörüyle her sene 100 milyar dolar borç faizi ödemek mecburiyetindeyiz. Ne demek bu? Firavunların piramitlerine taş taşıyan kölelerden farkımız kalmadı. Her Allah'ın senesi 100 milyar dolar para bulacak, götürüp borcumuzu kapatmaya değil, borcun sadece bir yıllık faizine vereceğiz. Böyle yeniden büyük Türkiye olur mu? Böyle 2023 hedefi olur mu?"

