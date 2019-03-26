Erbakan: Bu partiye verilecek oylar asla Milli Görüş'e verilmiş oylar olmayacaktır

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, isim vermeden Saadet Partisi'ni eleştirerek, parti yönetiminin birçok seçim bölgesinde 'gizli' veya 'açık' ittifaklar yaparak, Milli Görüş çizgisine en uzak noktada olan çok sayıda belediye meclis üyesi adayını kendi listesinden aday gösterdiğini ileri sürerek, "Bütün bu açık gerçekler dolayısıyla, Milli Görüş beklentisiyle bu partiye verilecek oylar asla Milli Görüş’e verilmiş oylar olmayacaktır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin internet sitesinde, '31 Mart Yerel Seçimleri Açıklaması' başlığıyla açıklama yaptı. Erbakan, mevcut iktidar döneminde köprüler, duble yollar, hızlı tren hatları, hastaneler, okullar, yeni havalimanları gibi önemli yatırımlar yapıldığını, yerli silah ve teçhizat oranının artırıldığını, son derece önemli belediyecilik hizmetleri yapıldığını ve şehirlerin çehresinin değiştiğini belirtti. Bu hizmetleri taktir ettiklerini belirten Erbakan, ekonomi konusunda ise hükümeti eleştirdi.

'UYARI VAZİFEMİZİ YAPIYORUZ'

Erbakan, 'sorunlar çözülsün de, kim çözerse çözsün' zihniyetiyle yapıcı siyaset yaptıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yeniden Refah Partisi olarak her fırsatta ifade ettiğimiz gibi tüm bu gerçekleri Türkiye’deki alışılagelmiş muhalefet anlayışında olduğu gibi 'mevcut iktidar gitsin de, ne olursa olsun' zihniyetiyle değil, 'bu sorunlar çözülsün de, kim çözerse çözsün' zihniyetiyle ortaya koyuyoruz. İktidar sahiplerine 'kardeşlik vazifemizi', milletimize de 'uyarı vazifemizi' yapıyoruz. Bizler bu uyarılarımızı vatanımızı, 82 milyon memleket evladının tümünü samimi olarak sevdiğimiz için, kurtuluşunu ve refahını istediğimiz için, 'dost acı söyler' prensibi ile yapıyoruz. Partimizi kurarken özellikle vurguladığımız gibi biz; eksikleri tamamlamak, yapılan faydalı işleri takdir ve tebrik etmek, yanlışları da düzeltmek için çalışıyoruz" dedi.

SANDIĞA DAVET

3,5 ay önce kurulduklarını ve 31 Mart seçimlerine giremeyeceklerini hatırlatan Erbakan, yerel seçimde, belediyecilik hizmetleri gözönünde bulundurularak oy verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Hiçbir zaman millet iradesinin tecelli arenası olan seçimleri boykot etmek şeklinde bir davranışları olmadığını söyleyen Erbakan, bu yüzden tüm Yeniden Refah Partisi mensupları ve seçmenleri olarak 31 Mart yerel seçimlerinde sandık başına giderek oylarını kullanmaları gerektiğini ifade etti.

MUHALEFET BLOĞUNA ELEŞTİRİ

Erbakan, Milli Görüş belediyeciliği öncesinde, 'şehir' dendiğinde akla çöp, çamur, çukur, susuzluk, hava kirliliği, 'belediye' dendiğinde ise borç, adam kayırma ve suistimal, vatandaşa kapıları kapalı ve tepeden bakan belediye geldiğini savunarak şöyle konuştu:

"Şimdi muhalefet kanadında yer alan partiler de Milli Görüş belediyeciliği öncesindeki dönemin ve zihniyetin uzantıları ve temsilcileri. Sahip oldukları zihniyet, geçmişte yıllarca belirtmiş olduğumuz bu aksaklıkları, bu sorunları üreten belediyecilik anlayışını ortaya koymuştur. Bu nedenle, muhalefet kanadındaki bu partilerin ve bu zihniyete sahip adayların yeni dönemde de farklı bir tabloyu ortaya koymaları, mevcut belediyelerle ilgili olarak ifade ettikleri sorunları çözmeleri, belediye hizmetlerini mevcut durumdan daha iyi bir noktaya taşımaları, milletimizin özlediği belediyecilik hizmetlerini gerçekleştirmeleri, belediyelerin içinde veya dışındaki dindar vatandaşlarımıza gerektiği şekilde muamele etmeleri zihniyetleri ve geçmişten bugüne gelen çizgileri sebebiyle mümkün görünmemektedir."

'BU PARTİYE VERİLECEK OYLAR ASLA MİLLİ GÖRÜŞ’E VERİLMİŞ OYLAR OLMAYACAKTIR'

İsim vermeden Saadet Partisi'nin yerel seçimlerdeki tutumunu da eleştiren Erbakan, şöyle devam etti:

"Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamız’ın vefatından bu yana parti yönetiminin atmış olduğu Milli Görüş prensiplerine ve istikametine aykırı sayısız adımlar nedeniyle milletimizin gönlündeki yerini ve milletimizin teveccühünü her geçen gün biraz daha kaybeden, parti yönetiminin zihniyeti ve davranışları dolayısıyla Milli Görüş çizgisinden tamamen uzaklaşan ve muhalefet bloğu içinde yer alan bir diğer siyasi parti ise kazanma şansı olduğunu iddia ettiği seçim bölgelerinde Milli Görüş zihniyetine son derece uzak adaylar ile seçime girdiğinden, bu partinin de söz konusu birkaç ilde seçimi kazanması halinde dahi vaad ettiği belediyecilik hizmetlerini sağlaması mümkün değildir. Bu parti ile ilgili bir diğer önemli husus da; parti yönetiminin birçok seçim bölgesinde 'gizli' veya 'açık' ittifaklar yaparak, Milli Görüş çizgisine en uzak noktada olan çok sayıda belediye meclis üyesi adayını kendi listesinden aday göstermiş olmasıdır. Bütün bu açık gerçekler dolayısıyla; Milli Görüş beklentisiyle bu partiye verilecek oylar asla Milli Görüş’e verilmiş oylar olmayacaktır. Kısaca ifade etmek gerekirse; bu malum partinin yönetimini elinde bulunduran kadronun yaptığı Erbakan Hocamız’ı ve Milli Görüş’ü temsil etmek değil, 'Milli Görüş ve Erbakan Hocamız'ı siyasete alet etmektir."

Erbakan, "31 Mart 2019 Yerel Seçimi’nde Yeniden Refah Partimiz’in kıymetli mensuplarının, partimize gönül vermiş seçmenlerimizin ve tüm memleket evlatlarının sandık başına gitmesinin ve işaret ettiğimiz bu gerçekleri göz önünde bulundurarak oylarını kullanmalarının ülkemiz ve milletimiz için daha faydalı olacağına inanıyoruz ve seçim sonuçlarının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah’dan niyaz ediyoruz" açıklamasında bulundu.