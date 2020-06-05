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Enis Berberoğlu aynı gün tahliye edildi
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Berberoğlu "corona virüsü önlemleri" kapsamında tahliye edildi. Enis Berberoğlu tahliye kararının ardından cezaevinden çıktı.
POLİTİKA 05.06.2020, 22:03 05.06.2020, 22:19 Murat Aydın
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TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Maltepe Açık Cezaevi'ne gönderilen Berberoğlu bu akşam "corona virüsü önlemleri" kapsamında tahliye edildi. Enis Berberoğlu tahliye kararının ardından cezaevinden çıktı.
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