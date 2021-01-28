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Enginyurt'tan Unutulmayacak (!) sözler: Erdoğan özel, her şeyin üstünde bir insan

MHP'den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'ye geçen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ilginç sözlerle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Erdoğan'ın yaptıklarını başarıymış gibi gösteren Enginyurt'un konuşması Türkiye'de gündem oldu.

POLİTİKA 28.01.2021, 16:53 Murat Aydın
Enginyurt'tan Unutulmayacak (!) sözler: Erdoğan özel, her şeyin üstünde bir insan

MHP'den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'ye geçen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ilginç sözlerle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Erdoğan'ın yaptıklarını başarıymış gibi gösteren Enginyurt'un konuşması Türkiye'de gündem oldu. 

MHP'den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'ye geçen Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ilginç sözlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi: "Sayın Recep Tayyip Erdoğan her şeyin üstünde bir insan. O'nun yaptığı her şey doğrudur. HDP'yi eleştirmek de, Habur'da mahkeme kurmak da Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkıdır. İşine gelene 'militan' demek, işine gelene terörist demek de Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkıdır. Sayın Akşener ve sayın CHP Genel Başkanı hiç şık olmayan şeyler yapıyorlar, ayıptır yani..."

AK Parti politikalarını eleştirdiği gerekçesiyle MHP'den ihraç edilen ve Demokrat Parti'ye katılan Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 'ironi' yaparak eleştirdi. Haber Global canlı yayınına katılan Enginyurt "Muhalefet partilerinin anlamadığı bir şey var" dedi ve şöyle devam etti: "Sayın Recep Tayyip Erdoğan özel bir insan, iltimaslı bir insan. Her şeyin üstünde bir insan. O'nun yaptığı her şey doğrudur. HDP'yi eleştirmek de Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkıdır. Habur'da mahkeme kurmak da Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkıdır. Andımız'ı kaldırmak da Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkıdır. İşine gelene 'militan' demek, işine gelene terörist demek de Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkıdır. Herkes haddini bilmeli. Her dediğini eleştirmek yerine Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her dediğine kabul göstermek durumundayız. Aksi takdirde çok kızıyor. Hepimize bir şeyler diyebilir. Onun için ben Recep Tayyip Erdoğan'ın o yetkisi olduğunu düşünüyorum... Dolayısıyla sayın Akşener ve sayın CHP Genel Başkanı hiç şık olmayan şeyler yapıyorlar, ayıptır yani..." 

Enginyurt'un sözleriyle şaşkınlık yaşayan diğer konuklar durumu anladıktan sonra gülümserken moderatör Saynur Tezel de 'İroni' demekle yetindi.

‘FIRSAT BULSAM BEN DÖVERDİM’

Enginyurt ayrıca Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a yönelik saldıra ilişkin de şunları söyledi: "MHP Genel Başkanı üç yaşındaki çocuğa ayağa kalkıp üç düğmesini ilikleyecek kadar saygın ve beyefendi kimliği olan bir insan hiç kimseyi dövün demez. (MHP'nin saldırıyı kınamaması) Kınamak… Kişi yapmadığı bir şeyden dolayı kınamaz. Şimdi Sabahattin Önkibar dayak yedi mesela… Kınamadım çünkü zaten fırsat bulsam ben döverdim…"

#CemalEnginyurt #OrduMilletvekili #mhp #Demokratpartı #TayyipErdoğan #cumhurbaşkanı
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